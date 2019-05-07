Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki: Kendimi çöp gibi hissediyorum

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının ardından bir yazı paylaşan oyuncu Bergüzar Korel, "Bir vatandaş olarak sorularım var" diye başladı. Hislerini de dile getiren oyuncu, "Kendimi çöp gibi hissediyorum" ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçimi iptal etti. Kara birçok sanatçı ve ünlü isimden tepki geldi. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Bergüzar Korel'di.

Instagramdan paylaşımda bulunan oyuncu Bergüzar Korel, yazısına "Bir vatandaş olarak sorularım var" diyen başladı.

‘SEVİLMEDİĞİMİ HİSSEDİYORUM’

Hislerini de dile getiren oyuncu, "Kendimi çöp gibi hissediyorum, hatta hiçe sayılmış ve sevilmediğimi hissediyorum" dedi.

Korel'in yazısı bu şekilde:

“Bir vatandaş olarak sorularım; sandıktan çıkanı kabul edeceksiniz güveneceksiniz dendi güvendim. Bir vatandaş olarak; oy vereceksiniz oy vermek vatandaşlık görevidir dendi oyumu verdim.

Bir vatandaş olarak aynı zarf içinde verdiğim tüm oylar geçerli sayıldı ama büyükşehir şaibeli... Seçim güvenliği? O zaman önceki seçimlerde verdiğim oylar?

Instagram Bergüzal Korel’in instagram paylaşımı

‘OYUMU VERECEĞİM. VARSIN SEVMEYİN BENİ’

Bir vatandaş olarak; kendimi çöp gibi hissediyorum... Hiçe sayılmış hissediyorum... Sevilmediğimi hissediyorum... Sayılmadığımı hissediyorum... Yıllardır bu ülkenin ekmeğini yiyen, vatanını seven, tüm vatandaşlık görevlerini sonuna kadar yerine getiren, bir birey olarak acı çekiyorum... Dediğiniz her şeyi yaptım. Yine olmadı. Vatanımı toprağımı çok seviyorum. Ben yine yılmadan sonuna kadar bana verilen görevi yerine getireceğim. Oyumu vereceğim. Varsın sevmeyin beni. Ben ülkemi insanımı çok seviyorum. Ayrıca İstanbul yazın çok güzel oluyor. Tecrübe ile sabit.”

‘BİZ TÜRKLER, HÜRRİYET VE İSTİKLALE TİMSAL OLMUŞ BİR MİLLETİZ’

Korel başka bir paylaşımında da, Atatürk’ten alıntı yaparak, “Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz” diye yazdı.