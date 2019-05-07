Seçim için rezervasyon iptal eden tatilci ücretini nasıl iade alacak?

YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar vermesiyle erken rezervasyonla tatil planı yapan vatandaşlar, tarih erteleme ve iptallere başladı. Peki rezervasyon iptali ve ücreti iadesi nasıl olacak?

© Fotoğraf : Pegasus Pegasus'tan 23 Haziran kararı

YSK'nın 'İstanbul seçimlerinin tekrarı' kararı ve yeni seçimin 23 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından, bu tarihte tatil planı yapan çok sayıda kişi, rezervasyon iptali veya tarih değişikliği için seyahat acentelerini aramaya başladı.

İPTALLER VE ÜCRET İADESİ NASIL OLACAK?

NTV'nin haberine göre, uzmanlar, seçim kararından habersiz olarak daha önceden erken rezervasyon ile tatil planı yapanların, 'force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilecek rezervasyon iptallerinde ücretin tamamının iadesinin yapılacağını belirtti.

Art arda gelen rezervasyon iptallerinde özellikle yurt dışı turlar için mağduriyet yaşanmasını engellemeye çalışan tur operatörleri, tüketicilere gereken tüm kolaylıkların sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

© Fotoğraf : DHA Onur Air ve Atlas Global 23 Haziran kararını açıkladı

24 Haziran 2018’de de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için ‘erken’ sandık başına giden vatandaşlar tatil planlarını ertelemek zorunda kalmıştı.

O dönem vatandaşların yurt içi tur ve tatil ücretleri tur operatörleri tarafından geri ödenmiş, fakat yurt dışı için öyle olmamıştı.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Yurt içi tatil planları yapan vatandaşların parasını tur operatörleri iade ediyor. Ancak yurt dışı için aynı durum söz konusu değil. Birçok tur operatörünün THY ile çalışması iptaller konusunda avantaj sağlıyor. İptallerde en büyük sıkıntının yurt dışındaki otel iptalleri olduğunu belirten Polatoğlu otellerle sorunun çözümü için görüşüyoruz" demişti.