2 bağımsız aday çekildi, SP adayı 'Hayırlı bir karar vereceğiz' dedi

© Sputnik / Sertaç Kayar 10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP ve MHP'nin itirazları üzerine İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 31 Mart'ta seçime giren siyasi partiler ve bağımsız adaylardan da mesajlar geldi. Saadet Partisi'nin (SP) Adayı Necdet Gökçınar partisinin alacağı kararı beklediğini belirtirken, Emekçi Hareket Partisi'nin desteklediği bağımsız aday Özge Akman tekrar aday olmayacağını duyurdu. Bağımsız aday Aysel Tekerek'i destekleyen Türkiye Komünist Hareketi de seçime katılmayacağını duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul Adayı Zehra Güner Karaoğlu 23 Haziran'da yenilenecek seçimde aday olmayacağını açıklamıştı. DSP'nin adayı Muammer Aydın'dan ise "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" açıklaması gelmişti.

SP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: ADAY GÖSTERİP GÖSTERMEMEYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Akdağ, hukuki dayanağı olmayan bir gerekçeyle seçimin yenileneceğini ve bunu doğru bulmadıklarını söyleyerek, bugün yapacakları toplantıda seçimde aday gösterip göstermemeyi değerlendireceklerini belirtti.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Akdağ, "Biz seçim tekrarını hak unsurunda olan problem olarak görüyoruz. Seçim yapıldı süreç tamamlandı, birinin kazandığı ilan da edildi. Ama ardından oluşturulan hava ile YSK hukuka uygun olmayan karar vermek durumunda kaldı. Biz seçimlerde hakkın nasıl gerçekleşeceğine karar vereceğiz" dedi.

"Aday gösterip göstermemeyi değerlendireceğiz. Bugün bu konuda bir toplantımız olacak" diyen Akdağ, hiçbir yasal, hukuki dayanağı olmayan bir gerekçeyle seçimin yenilenmesi durumunun ortaya çıktığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Bunu doğru bulmuyoruz. Ülkenin ekonomik durumu, hukukun üstünlüğü mefhumunun rafa kaldırılması, bunun iç ve dış yansımaları gibi başka gerçekler de var. Sonuçta bu ülke yönetimi değil bir belediye seçimi. Bugün Saadet Partisi olarak toplanıp yetkili kurul karar alacak. Ama şahsi olarak ortada seçim olmuş, seçimi kazanmış mücadeleyi vermiş ama hakkı gasp edilmiş bir durum var, vicdani olarak bunu tavrımız hakkın yerini bulması üzerine olur. Bunu nasıl olacağını değerlendireceğiz. Aday göstermemek de bir seçenek elbette."

SP ADAYI GÖKÇINAR: PARTİMİZ KARAR VERECEK

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necdet Gökçınar dün akşam bazı haber sitelerinde yer alan 'Adaylıktan çekilmeye hazırım' dediği yönlü haberleri yalanladı. Bu sabah Twitter hesabından bir açıklama yapan Gökçınar, "Bir parti veya aday lehine adaylıktan çekileceğim gibi yalan haberlere itibar etmeyiniz. YSK İstanbul Seçimleri'nin yenilenmesine karar vermiştir. Partimizin konuyla ilgili görüş ve kararı bugün yapılacak GİK toplantısından sonra Genel Başkanımız tarafından duyurulacaktır. Ben yeniden seçim çalışmaları için hazırım" dedi.

Gökçınar, 31 Mart seçimlerinde 103 bin 364 oy almıştı.

Bir parti veya aday lehine adaylıktan çekileceğim gibi yalan haberlere itibar etmeyiniz. — Necdet Gökçınar (@gokcinarnecdet) May 7, 2019

​'İNŞALLAH HAYIRLI BİR KARAR VERECEĞİZ'

Gökçınar dün TV5'te katıldığı programda 'Tekrar aday olacak mısınız' sorusu üzerine ise şunları söylemişti:

"Kendi başımıza aday olmuş değiliz. Genel merkezimizin ve parti teşkilatımızın sesi, tasvibi ve teveccühü ile aday olduk. Dolayısıyla biz burada seçimlere tekrar katılma yönünde bir karar çıkacak umduğuma göre. Ben öyle umuyorum en azından. Fakat bu tabii ki netice değil, yarınki toplantıdan sonra belli olacak. Biz tabii ki yeniden, elimizi henüz soğutmamışken çıkıp tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani bu netice, Saadet Partisi anahtar parti olsun diye yola çıkılarak elde edilmiş bir netice değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Biz belediye başkanlığını kazanmak üzere yola çıkıyoruz ama böyle tevakkuf ediyor. Kazanamasak bile anahtar parti oluyoruz yani. Napayım yani? Netice böyle işte. Bu tasarlanmış bir şey değil, Allah'ın takdiri. Şimdi daha da önemli bir hale geldi göründüğü kadarıyla. İnşallah hayırlı bir karar vereceğiz ve çalışmalara devam edeceğiz."

BAĞIMSIZ ADAY ÖZGE AKMAN: ADAYLIĞIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

31 Mart seçimlerinde Emekçi Hareket Partisi’nin (EHP) desteklediği bağımsız adayı Özge Akman ise YSK kararının ardından Twitter hesabından adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı. Akman, "Sevgili İstanbullular; İstanbul'un seçilen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bu seçim artık halk iradesini yok sayanlarla, halk iradesi için mücadele edenler arasında olacaktır. Elbette bizler için, hakkı gasp edilen İmamoğlu karşısında adaylığımız söz konusu olmayacaktır." dedi.

Akman, 31 Mart'ta 2 bin 437 oy almıştı.

Sevgili İstanbullular;#İstanbul'un seçilen Belediye Başkanı #Ekremİmamoğlu'dur.

Bu seçim artık halk iradesini yok sayanlarla, halk iradesi için mücadele edenler arasında olacaktır.



Elbette bizler için, hakkı gasp edilen İmamoğlu karşısında adaylığımız söz konusu olmayacaktır. — Özge Akman (@OzgeAkman2019) May 6, 2019

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TKH: GAYRİ MEŞRU BİÇİMDE YENİLENECEK SEÇİMİN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIZ

31 Mart'ta bağımsız aday Aysel Tekerek'i destekleyen Türkiye Komünist Hareketi de YSK kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün başkanlık rejiminde ortaya çıkan bu tablo, tam bir istibdat rejimidir! Türkiye Komünist Hareketi, böylesi bir tabloda, gayri-meşru bir biçimde yenilenecek yeni bir seçimin parçası olmayacaktır" dedi.

Aysel Tekerek 31 Mart'taki seçimde bin 520 oy almıştı.

Seçimlere katılmayacağını duyuran diğer bir parti olan TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu ise 10 bin 492 oy almıştı.

© REUTERS / MURAD SEZER İmamoğlu: Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz, onu da söyleyeyim

31 Mart'ta seçimlere katılan Vatan Partisi’nin genel başkanı Doğu Perinçek ise Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada "Türkiye seçim bile yapamıyor. İstanbul seçimi yasa dışı ilan edildi. Demek ki Türkiye seçim yapamıyor. Ekonomik krize bir de seçim yapamayan Türkiye eklendi" dedi.

Vatan Partisi'nin 23 Haziran’da yenilenecek seçimde nasıl bir yol izleyeceği henüz açıklanmadı. Partinin İstanbul adayı M. İlker Yücel 31 Mart’ta 17 bin 377 oy almıştı.