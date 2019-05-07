Kayıt
16:31 07 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    2 bağımsız aday çekildi, SP adayı 'Hayırlı bir karar vereceğiz' dedi

    © AA / İbrahim Erikan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 53

    YSK'nın İstanbul kararının ardından gözler 31 Mart seçiminde aday olanlara çevrildi. SP adayı partinin kararını beklerken, TKP'den sonra 2 bağımsız aday da seçimden çekildiğini açıkladı.

    Diyarbakır yerel seçim 3
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    10 soruda yenilenen İstanbul seçimi
    Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP ve MHP'nin itirazları üzerine İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 31 Mart'ta seçime giren siyasi partiler ve bağımsız adaylardan da mesajlar geldi. Saadet Partisi'nin (SP) Adayı Necdet Gökçınar partisinin alacağı kararı beklediğini belirtirken, Emekçi Hareket Partisi'nin desteklediği bağımsız aday Özge Akman tekrar aday olmayacağını duyurdu. Bağımsız aday Aysel Tekerek'i destekleyen Türkiye Komünist Hareketi de seçime katılmayacağını duyurdu.

    Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul Adayı Zehra Güner Karaoğlu 23 Haziran'da yenilenecek seçimde aday olmayacağını açıklamıştı. DSP'nin adayı Muammer Aydın'dan ise "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" açıklaması gelmişti.

    SP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: ADAY GÖSTERİP GÖSTERMEMEYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Akdağ, hukuki dayanağı olmayan bir gerekçeyle seçimin yenileneceğini ve bunu doğru bulmadıklarını söyleyerek, bugün yapacakları toplantıda seçimde aday gösterip göstermemeyi değerlendireceklerini belirtti.

    Reuters'ın sorularını yanıtlayan Akdağ, "Biz seçim tekrarını hak unsurunda olan problem olarak görüyoruz. Seçim yapıldı süreç tamamlandı, birinin kazandığı ilan da edildi. Ama ardından oluşturulan hava ile YSK hukuka uygun olmayan karar vermek durumunda kaldı. Biz seçimlerde hakkın nasıl gerçekleşeceğine karar vereceğiz" dedi.

    "Aday gösterip göstermemeyi değerlendireceğiz. Bugün bu konuda bir toplantımız olacak" diyen Akdağ, hiçbir yasal, hukuki dayanağı olmayan bir gerekçeyle seçimin yenilenmesi durumunun ortaya çıktığını söyledi ve şöyle devam etti:

    "Bunu doğru bulmuyoruz. Ülkenin ekonomik durumu, hukukun üstünlüğü mefhumunun rafa kaldırılması, bunun iç ve dış yansımaları gibi başka gerçekler de var. Sonuçta bu ülke yönetimi değil bir belediye seçimi. Bugün Saadet Partisi olarak toplanıp yetkili kurul karar alacak. Ama şahsi olarak ortada seçim olmuş, seçimi kazanmış mücadeleyi vermiş ama hakkı gasp edilmiş bir durum var, vicdani olarak bunu tavrımız hakkın yerini bulması üzerine olur. Bunu nasıl olacağını değerlendireceğiz. Aday göstermemek de bir seçenek elbette."

    SP ADAYI GÖKÇINAR: PARTİMİZ KARAR VERECEK

    Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necdet Gökçınar dün akşam bazı haber sitelerinde yer alan 'Adaylıktan çekilmeye hazırım' dediği yönlü haberleri yalanladı. Bu sabah Twitter hesabından bir açıklama yapan Gökçınar, "Bir parti veya aday lehine adaylıktan çekileceğim gibi yalan haberlere itibar etmeyiniz. YSK İstanbul Seçimleri'nin yenilenmesine karar vermiştir. Partimizin konuyla ilgili görüş ve kararı bugün yapılacak GİK toplantısından sonra Genel Başkanımız tarafından duyurulacaktır. Ben yeniden seçim çalışmaları için hazırım" dedi.

    Gökçınar, 31 Mart seçimlerinde 103 bin 364 oy almıştı.

    'İNŞALLAH HAYIRLI BİR KARAR VERECEĞİZ'

    Fitch Ratings
    © AA /
    Fitch'ten seçim yorumu: Ekstra belirsizlik olacak
    Gökçınar dün TV5'te katıldığı programda 'Tekrar aday olacak mısınız' sorusu üzerine ise şunları söylemişti:

    "Kendi başımıza aday olmuş değiliz. Genel merkezimizin ve parti teşkilatımızın sesi, tasvibi ve teveccühü ile aday olduk. Dolayısıyla biz burada seçimlere tekrar katılma yönünde bir karar çıkacak umduğuma göre. Ben öyle umuyorum en azından. Fakat bu tabii ki netice değil, yarınki toplantıdan sonra belli olacak. Biz tabii ki yeniden, elimizi henüz soğutmamışken çıkıp tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani bu netice, Saadet Partisi anahtar parti olsun diye yola çıkılarak elde edilmiş bir netice değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Biz belediye başkanlığını kazanmak üzere yola çıkıyoruz ama böyle tevakkuf ediyor. Kazanamasak bile anahtar parti oluyoruz yani. Napayım yani? Netice böyle işte. Bu tasarlanmış bir şey değil, Allah'ın takdiri. Şimdi daha da önemli bir hale geldi göründüğü kadarıyla. İnşallah hayırlı bir karar vereceğiz ve çalışmalara devam edeceğiz."

     

    BAĞIMSIZ ADAY ÖZGE AKMAN: ADAYLIĞIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

    31 Mart seçimlerinde Emekçi Hareket Partisi’nin (EHP) desteklediği bağımsız adayı Özge Akman ise YSK kararının ardından Twitter hesabından adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı. Akman, "Sevgili İstanbullular; İstanbul'un seçilen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bu seçim artık halk iradesini yok sayanlarla, halk iradesi için mücadele edenler arasında olacaktır. Elbette bizler için, hakkı gasp edilen İmamoğlu karşısında adaylığımız söz konusu olmayacaktır." dedi.

    Akman, 31 Mart'ta 2 bin 437 oy almıştı.

    TKH: GAYRİ MEŞRU BİÇİMDE YENİLENECEK SEÇİMİN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIZ

    31 Mart'ta bağımsız aday Aysel Tekerek'i destekleyen Türkiye Komünist Hareketi de YSK kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün başkanlık rejiminde ortaya çıkan bu tablo, tam bir istibdat rejimidir! Türkiye Komünist Hareketi, böylesi bir tabloda, gayri-meşru bir biçimde yenilenecek yeni bir seçimin parçası olmayacaktır" dedi.

    Aysel Tekerek 31 Mart'taki seçimde bin 520 oy almıştı.

    Seçimlere katılmayacağını duyuran diğer bir parti olan TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu ise 10 bin 492 oy almıştı.

    © REUTERS / MURAD SEZER
    İmamoğlu: Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz, onu da söyleyeyim
    VATAN PARTİSİ: TÜRKİYE SEÇİM BİLE YAPAMIYOR

    31 Mart'ta seçimlere katılan Vatan Partisi’nin genel başkanı Doğu Perinçek ise Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada "Türkiye seçim bile yapamıyor. İstanbul seçimi yasa dışı ilan edildi. Demek ki Türkiye seçim yapamıyor. Ekonomik krize bir de seçim yapamayan Türkiye eklendi" dedi.

    Vatan Partisi'nin 23 Haziran’da yenilenecek seçimde nasıl bir yol izleyeceği henüz açıklanmadı. Partinin İstanbul adayı M. İlker Yücel 31 Mart’ta 17 bin 377 oy almıştı. 

    Etiketler:
    YSK, Seçim iptali, seçim, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya Savunma Bakanlığı'nda görev yapan kadın askerler, Kızıl Meydan'daki Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provası sırasında.
    Kızıl Meydan’daki Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provasından kareler
    Karikatür
    Lavrov görüştüğü ABD dışişleri bakanlarının sayısını tiye aldı
    İnfografik
    En yeni Rus füze savunma sistemi: S-350 'Vityaz'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet