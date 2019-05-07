Çocuk istismarından hapis cezası alan muhtarın mazbatası iptal edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 31 Mart yerel seçiminde tekrar aday olup, kazanan Karakurt Mahallesi'nin muhtarı Yaşar Topbaş, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı'ndan yargılandığı davadan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası onanınca mazbatası iptal edildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Pamukkale'nin Karakurt mahallesinin muhtarı Yaşar Topbaş hakkında 24 Mayıs 2017'de Denizli-Antalya yolu Şahin Tepesi mevkisindeki restoranda garsonluk yapan 15 yaşındaki D.D. adlı kız çocuğuna sarkıntılık ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturmanın ardından muhtar Topbaş hakkında Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Mahkemede ifade veren D.D., restoranda çalışırken Topbaş'ın kendisini mutfakta zorla öpmeye çalıştığını söyledi. Tutuksuz yargılanan Topbaş ise D.D.'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürüp suçlamaları kabul etmedi.

1 yıl süren dava 18 Mayıs 2018 tarihinde sonuçlandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılama sonunda Yaşar Topbaş'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verilip, kamu haklarından yoksun bırakılmasına karar verildi.

Karakurt mahallesinden 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar muhtar adayı olan Topbaş, seçimi Pamukkale İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Yerel mahkemenin Topbaş'a verdiği hapis cezası ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nce seçimden sonra onaylanarak kesinleşti.

İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Topbaş, hakkındaki 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle güvenlik güçlerince aranmaya başlandı. Karakurt Mahalle Muhtarlığı mazbatası ise seçimde Yaşar Topbaş'tan sonra en çok oy alan aday Kadir Kıvrak'a verildi.