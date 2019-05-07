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16:31 07 Mayıs 2019
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    Yusuf Güney

    Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki gösterilmemesini eleştirdi: Bana etmediğiniz küfür kalmadı...

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    Şarkıcı Yusuf Güney, 'Her şey çok güzel olacak' etiketi altında Ekrem İmamoğlu'na destek olan sanatçılara herhangi bir tepki gelmemesine sitem etti. Güney, "Bana şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür kalmadı. 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz, ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz?" ifadesini kullandı.

    Şarkıcı Yusuf Güney, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından, sanatçıların İmamoğlu'na verdiği desteğe tepki gösterdi.

    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
    Sanatçılardan İmamoğlu'na destek: 'Her şey çok güzel olacak'
    Daha önce de asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız" sözleriyle gündeme gelen Güney,  CHP'li İmamoğlu'na destek olan ünlü isimlere tepki göstermeyen kişilere Instagram hesabından sitem etti. 

    Güney, İmamoğlu'na destek olan sanatçıların paylaşımlarının olduğu fotoğrafı, "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür ve tehdit kalmadı... 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz hani herhangi bir tepki falan görmedim, okumadım, sanata biraz saygı lütfen... Herkesin görüşüne saygım sonsuzdur, aynı anlayışı, hoşgörüyü de sizden bekliyorum, saygılar" notuyla paylaştı.

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    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Sanatçı, seçim, YSK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Yusuf Güney
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