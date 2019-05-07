Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki gösterilmemesini eleştirdi: Bana etmediğiniz küfür kalmadı...

Şarkıcı Yusuf Güney, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından, sanatçıların İmamoğlu'na verdiği desteğe tepki gösterdi.
Güney, İmamoğlu'na destek olan sanatçıların paylaşımlarının olduğu fotoğrafı, "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür ve tehdit kalmadı... 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz hani herhangi bir tepki falan görmedim, okumadım, sanata biraz saygı lütfen... Herkesin görüşüne saygım sonsuzdur, aynı anlayışı, hoşgörüyü de sizden bekliyorum, saygılar" notuyla paylaştı.
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bana sırf şehit ailemizin yaninda oldugum icin gunlerce etmediğiniz hakaret küfür ve tehdit kalmadi ... Sanatçı tarafsız olmalıdır dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatcı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyomusunz hani herhangi bir tepki felan gormedim okumadim sanata biraz saygi lutfen.... 🙂Herkesin görüsüne saygim sonsuzdur ayni anlayisi hošgörüyü de sizden bekliyorum saygilar 🇹🇷
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