YSK'dan İYİ Parti'nin 'seçimin tamamı yenilensin' başvurusuna ret

İYİ Parti'nin YSK'ya İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi ya da iptal kararından vazgeçilmesine dair yaptığı başvuru reddedildi.

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi ya da yerleşik içtihatlar doğrultusunda ''tam kanunsuzluk'' nedeniyle seçimin iptal edilmesi talebiyle birkaç saat önce yaptığı yaptığı itiraz reddedildi.

Gerekçede seçimlerin yenilenmesine dair kararın kesin nitelik taşıdığı belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen tarafından YSK'ya gönderilen dilekçede, sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesi, sandık kurullarına itiraz ve şikayete ilişkin ilgili yasa maddeleri hatırlatılmiştı.