Abdullah Gül'den YSK kararına ilk yorum

Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım.Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım.

Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 7 Mayıs 2019

AK Parti’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini yenileme kararı almasının ardından bir analiz kaleme alan BBC’den Mark Lowen, Fehmi Koru’nun da görüşlerine yer vermiş ve gazetecinin “(Gül) Bu durumdan son derece rahatsız ve tedirgin” dediğini aktarmıştı.

Lowen ayrıca, Koru’nun ‘Gül’ün eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuracağını’ söylediğini de belirtmişti.Geçtiğimiz günlerde de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin son dönemdeki politikaları eleştiren bir metin yayınlamıştı.AYM 1 Mayıs 2007'de verdiği kararla, cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Meclis Genel Kurulu'nda en az 367 milletvekilinin bulunması gerektiğine hükmetti ve Meclis'teki birinci tur oylamayı iptal etmişti. AK Parti, Cumhurbaşkanının seçilememesi üzerine erken seçim kararı aldı ve 27 Haziran 2007 seçim tarihi olarak belirlendi. İktidar partisi genel seçimi oyların yüzde 47'sini alarak kazandı.

Seçimden sonra AK Parti'ye sürpriz destek ise Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AK Parti kimi isterse aday gösterebilir. Biz Meclis'e gireriz, 367 sorunu yaşanmaz" açıklamasıyla kriz çözüldü.

İlk turda 341, ikinci turda 337 oy alan Abdullah Gül; 448 milletvekilinin katıldığı seçimin üçüncü turunda 339 oyla 11'inci Cumhurbaşkanı seçilmişti.