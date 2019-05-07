Hacı Sabancı'dan 'Her şey çok güzel olacak' paylaşımı

Mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Hacı Sabancı'dan geldi.

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından magazin dünyasının ünlü isimleri, Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan destek mesajları yayınladı.

Destek veren isimlerden biri de Hacı Sabancı.

Sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'nın fotoğrafını paylaşan Sabancı, 'Her şey çok güzel olacak' yazarak, bu akıma dahil oldu.

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hacı Sabancı, aynı zamanda Marinsa Denizcilik ve Hayat Tekstil şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Babası Ömer Sabancı'nın 2004-2007 yılları arasında başkanlık yapmış olduğu TÜSİAD'a 2009 yılından beri üyedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Hacı Sabancı, aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi'dir.