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22:38 07 Mayıs 2019
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

    CHP, İstanbul'daki yerel seçimin tamamının iptali için YSK'ya başvuracak

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararı nedeniyle İstanbul’daki tüm seçimin iptal edilmesi için yarın başvuru yapacaklarını söyledi. Yakupoğlu, “İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız” dedi.

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    Habertürk TV’de yayınlanan 'Kübra Par’la Açık ve Net' programına katılan CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

    İstanbul’la ilgili itirazların 36 gündür YSK gündeminde olduğu hatırlatan Yakupoğlu, süreçle ilgili şunları söyledi:

    “AK Parti’nin YSK’ya önce olağan itirazı geldi, Büyükçekmece ile ilgili. Ardından olağanüstü itirazla yine Büyükçekmece getirildi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptali ile geldi, daha sonra ek taleple gelindi. Bütün bu talepler zaman içinde YSK tarafından inceleniyordu. AK Parti’nin o meşhur üç bavulla delillerini YSK’ya getirdiğinde bunlar tasnif edilip sisteme yüklendi. Kısıtlı, tutuklu, ölü seçmenlerle ilgili kısmı Seçim İşleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenmesine karar verildi. Sandıklardaki oy hareketleri kamu görevlisi olmayan sandık üyeleriyle ilgili Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü görevlendirildi”.

    ‘AYRI AYRI MÜZAKERE EDİLDİ, TEK OYLAMA YAPILDI’

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
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    İlçe seçim kurullarından gelen bilgilerin iki genel müdürlük tarafından tasnif edildiğini aktaran Yakupoğlu, “Bizlere bilgi notu olarak eklerle verildi. Gelen bilgi ve belgelerin dün herhangi müzakeresi yapılmadı zaten bunlar önceki süreçlerde yapılmışlardı” dedi.

    YSK’nin dün yapılan toplantısında AK Parti’nin itiraz ettiği konuların ayrı ayrı müzakere edildiği dile getiren Yakupoğlu, “Ama ayrı ayrı oylanmadı. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iptalini kabul edenler ve reddedenler şeklinde bir oylama yapıldı” diye konuştu.

    ‘4 KANUN VAR, HANGİSİNE GÖRE KAMU GÖREVLİSİ DİYECEKSİNİZ?’

    YSK’nin iptal kararının sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmamasına dayandırıldığını hatırlatan Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “Kamu görevlisi kavramı şu anda mevzuatını tarif eden temel 4 kanun var. Hangisine göre diyeceksiniz. Bu kanun değişikliği Mart 2018’de AK Parti tarafından alelacele yapıldığı için bunun ucunu arkasını göremediler. Şimdi kime göre kamu görevlisi, kime göre değil. Bunun cevabını bulmak çok zor” ifadelerini kullandı.

    Sandık kurullarının il veya ilçe seçim kurulları tarafından belirlendiğini söyleyen Yakupoğlu, “Burada siyasi partilerin bir dahli yoktur. YSK, bunun denetlemesini kendisine itiraz gelmediği sürece normal şartlarda yapmaz. YSK’nın kararına göre sizinle benim oy kullandığımız sandıkta eğer kamu görevlisi olmayan üye varsa bizim oy kullandığımız o sandıktaki toplam 340 sandıktaki oy çöpe gitti” dedi.

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    © AA /
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    Sandık kurulu üyelerinin kişisel bilgilerinin ulaşılmasının yasal olarak mümkün olmadığını belirten Yakupoğlu, şöyle devam etti:

    'ÜÇ ÇUVAL EVRAKI İNCELEDİM, ŞAİBE GÖREMEDİM'

    -Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olup olmadığını, isimleri bildirse bile denetleme yetkimiz yok. Orada diyor ki, falanca Anadolu lisesinde öğretmen diyor mesela. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ben bunu öğrenemem. Ben üç çuval evrakın tamamını inceledim. Kumpas, şaibe, organize bir yolsuzluk da görmedim. YSK’nın şimdiye kadar geliştirdiği tüm içtihatlarda gerek olağanüstü gerek tam kanunsuzluk itirazlarda. Kanunsuzluk kanuna bire bir uyup uymadığına bakılır. Ama bu tek başına bu seçim işleminin iptali için görmemiştir YSK. YSK ‘bir işlem kanuna açıkça aykırı olabilir; ancak ve ancak bu işlemin seçmen iradesini sakatladığı ya da seçim sonuçlarını doğrudan etkilemişse o zaman iptal ederim’ diyor.

    'KANUNSUZLUK OLSAYDI TAMAMI İPTAL EDİLİRDİ'

    © AA / Raşit Aydoğan
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    -Tam kanunsuzluk sebebiyle İBB seçimi iptal edilmiş olsa idi, aynı sandık kurullarının imzaladıkları ilçe belediye başkanlığı, ilçe belediye meclis üyeliği ve o sandıktaki muhtarlık sandık seçim tutanaklarıyla ilgili olarak seçimin tamamının iptal edilmesi gerekli olmalıydı. Dün ben sözlerime başlarken ‘Sayın YSK siz şu ana kadar AK Parti’nin itirazlarını yani kısıtlı seçmen, hükümlü, tutuklu, boş çeteleler vs. bu itirazların hepsini 298 sayılı kanunun 130. maddesinde düzenlenmiş olan olağanüstü itiraza göre incelediniz. Şimdi incelemeye konu 130. maddede belirtilen oy verme günü seçimin sonucunu etkileyen bir durum değildir’ diye konuştum. ‘Siz bu itiraz ise 2 Mart’ta kesinleşmiş, bütün itiraz sürecinden geçmiş kesinleşmiş bir işlemi incelemeye başladınız’ dedim. ‘Oysa hukukta geri vites yoktur. Bu noktaya kadar olağanüstü itiraz olarak incelendi, kararı da buna göre verin’ diye konuştum. Kanunsuzluk olsaydı İstanbul seçimlerinin tamamı iptal edilirdi.

    'YSK TAM KANUNSUZLUK DEĞİL OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ'

    -Tam kanunsuzluk kavramı elle tutulmaz, gözle görülmez. Anayasamızın 79. maddesi YSK’ya görev yüklemiştir. Seçimlerin güvenli bir şekilde sonlandırılması görevidir. YSK eğer olağan ve olağanüstü itiraz süreleri dışında bir kanunsuzlukla karşılaşırsa, bunun için itiraza da gerek yok. Resen alabilir, kendisine bir ihbar gelse de incelemeye alabilir. İşte o zaman bu işlem kanuna aykırı mı, seçmen iradesini sakatlıyor mu, seçim sonuçlarını etkiliyor mu? Bunları görürse başka hiçbir şey aramadan o işlemin iptaline karar verir. YSK şu anda olağanüstü itiraz süreci işliyor bu süreçte tam kanunsuzluk işlemi yapmam dedi. Ben önüme gelen itirazları olağanüstü itiraz olarak incelerim dedi. Olağanüstü itiraz süreci içerisinde ilgili parti hakim seçim itirazı için gelmişse ben o işlemi yaparım dedi.

    'AK PARTİ’NİN İTİRAZ ETTİĞİ SANDIKLARDA YILDIRIM DAHA FAZLA OY ALMIŞ'

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
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    -Sandık başında bir tane şikayet yok. AK Parti’nin iddiasında 19 bin sandık kurulu var. Bu sandık kuruluna yapılmış tek bir şikayet yok. Aslında 16 bin. Sadece 141 sandık kurulunda AK Partili üye yok. Bunun dışında bütün sandıklarda, kendi iddialarına göre 16 bin küsur sandık kurulunun tamamında AK Partili üyeler sandık kurulu üyeliği yapmış, ayrıca AK Partili müşahitler var. Sandık kurulu maniple etmişse orada şikayet edersiniz. Orada 5 adet boş sayfa vardır. İtirazlar olursa oraya yazılır ve imza atılır. Böyle bir itiraz yok. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün bilgilerine göre AK Parti’nin itiraz ettiği 16 bin sandığın tamamında AK Parti adayı Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan daha fazla oy almış.

    'YSK’YA TAM KANUNSUZLUK SEBEBİYLE İTİRAZDA BULUNACAĞIZ'

    -Yarın, YSK’ya İstanbul’daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlükten dolayı tam kanunsuzluk teşkil edildiği sebebiyle itirazda bulunacağız. Şimdi maddi gerçek ortaya çıktı. Şu anda konuşulan sandık kurulların teşkiliyle ilgili gerekçe ise cin şişeden çıktı. İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız.

    'ADAYLAR İSTİFA VEYA ÖLÜM HALİNDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR'

    -Aynı adaylarla gidilecek. Bulunmayan üyelerin yerine ilçe seçim kurulu dolduracak. Kamu görevlisi olmayan başkan ve üyeler değiştirilecekler. Partiler adayını geri çekemez. Sadece istifa ederse ya da Allah gecinden versin ölürse çekebilir. İstanbul İl Seçim Kurulu bir seçim takvimi yapacak.

    Etiketler:
    İBB, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK, AK Parti, CHP
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