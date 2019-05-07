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00:11 08 Mayıs 2019
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İstanbul’la ilgili kararı İstanbul halkı verecek

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ve Doğu Akdeniz sondaj çalışması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Artık sismik araştırma bitmiştir. Sondaj çalışmalarına başlayacağız. 2. gemimizi de bölgeye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Raşit Aydoğan
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    Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Avrupa Konseyi'nin ve bazı yabancı yetkililerin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararına ilişkin açıklamaları ve yenilenecek seçime gözlemci göndermek istemelerine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Alınan karar yüksek yargı kararıdır ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi de seçimi gözlemlerken YSK'nin yetkin olduğunu teslim etmiştir. Biz Kongre'yi tüm yerel seçimlerde seçimleri gözlemlemeleri için davet ettik, ediyoruz, yine edeceğiz" yanıtını verdi.

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin, seçim dönemlerinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve AGİT Parlamenter Asamblesi gibi AGİT'in gözlem ofisi kurumlarını hep davet ettiğini belirterek, "Türkiye 1950'den beri demokratik seçimler geçiriyor. Bu seçimlere de her zaman gözlemciler gelmiştir" dedi.

    Ahmet Davutoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Davutoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama
    Her seçimde itirazın neye göre ve hangi kurallara göre yapılacağının önceden belirlendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu seçimde de gerek AK Parti, gerek diğer partilerin İstanbul ve diğer bölgelere ilişkin itirazlarda bulunduğunu ve YSK'nin bu itirazları karara bağladığını söyledi.

    Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "Biz AK Parti olarak YSK'nin verdiği tüm kararları bugüne kadar saygıyla karşıladık. İstanbul ile ilgili kararı da daha açıklanmadan hangi kararı verirse versin saygı duyacağımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkan olarak defalarca söyledi. Sonuçta bu yargı kararına karşı açıklamalarda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Öncelikle şunu söylemek isterim, siyasi saiklerle hukuku hiçe sayarak ve yargı kararını yok sayarak açıklama yapanları ben buradan şiddetle kınıyorum. Bazı siyasilerin, yani yurt dışından bakanlar dahil, bu saikle açıklama yaptığını görüyoruz. Özellikle de partiler arası dayanışma, aynı ideoloji ya da aynı parti grubuna üye olduğu için açıklama yapma gereği duyan siyasetçiler için bunu söylüyorum. Bu kararlar bizi üzebilir veya sevindirebilir ama sonuçta yargı kararıdır ve gerekçelerini görmek gerekiyor".

    "VAHİM BİR HATA VAR"

    Teknik bakımdan da çok vahim açıklamalar gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin dünkü açıklamasına baktığımız zaman vahim hatalar var. Gerekçe olarak neyi söylüyor? Seçmen listeleri ve kısıtlı seçmenlere dayandırıyor YSK'nin kararını ama bu konularda AK Parti'nin yaptığı itirazı YSK reddetti. Yani burada vahim bir hata var. Bunu görüyoruz. Sanırım YSK'nin kararını ve gerekçelerini okumamışlar" diye konuştu.

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    © AA /
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    Çavuşoğlu, itiraza ve karara ilişkin gerekçelerin ortada olduğunu vurgulayarak, "Önemli bir kurumun, Parlamenter Meclisinin başkanlığını yaptığım bu kurumun başka bir mekanizmasının yaptığı açıklama gerçekten şaşırtıcı, ciddiyetten uzak" değerlendirmesinde bulundu.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın konuya ilişkin açıklamalarını önemsediklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    "Öncelikle gerekçeli kararı görelim diyor. Daha sonra diyor ki İstanbul seçimleri, yenilenecek seçimler demokratik, serbest, adil ve şeffaf olmalıdır. Biz de bunu istiyoruz. Zaten bu sebeple seçimleri iptal ettiğini YSK söylüyor. Tüm adayların 31 Mart'tan önce olduğu gibi eşit hakka sahip olması gerekiyor. Eşit fırsatları yakalaması gerekiyor ya da eşit fırsatlar çerçevesinde kampanyasını yürütecek ve seçim günü de herkesin gözlemleyeceği şeffaf, adil, demokratik, usulsüzlüklerin olmadığı bir seçim olmasını istiyoruz. Zaten 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik itirazımız da bu çerçeveye yönelikti."

    © REUTERS / MURAD SEZER
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    Daha önce Türkiye'de ve bazı ülkelerde de bazı seçimlerin aynı gerekçelerle yenilendiğini belirten Çavuşoğlu, 2016'da Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal olduğunu ve yenilendiğini hatırlattı.

    Çavuşoğlu, yurt dışından gelen tepkilere ilişkin, "O yargının verdiği karara herkes saygı duyacak ama Türkiye'de yüksek yargı organı olan YSK aynı gerekçeyle karar verdiği zaman bu hukuk dışı olacak, antidemokratik olacak. İşte yurt dışından gelen tepkilere yönelik itirazımız budur. Bu tür dayatma ve çifte standartlara da kimse kusura bakmasın prim vermeyiz, karşıyız" dedi.

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA / Arşiv
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    Herkesin hukuka ve yüksek yargı organı YSK'nin verdiği kararlara saygı duyması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, 23 Haziran'da yapılacak seçimde kararı İstanbul halkının vereceğini ve milletin iradesine saygı duyulacağını vurguladı.

    DOĞU AKDENİZ

    Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamadan satır başları ise şöyle:

    - Genel sekreter ne diyor? Kıbrıs'taki rezervleri iki taraf paylaşmalı. Yani Kıbrıs Türk halkının da hakları var. Biz uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Kıta sahanlığında istediğimiz yerde sondaj çalışmamızı yaparız.

    - Türkiye olarak görevimiz Kıbrıs Türk halkının hakkını korumaktır. Kıta sahanlığı içinde istediğimiz yerde sismik araştırmamızı da yaparız sondaj çalışmalarımızı da yaparız. Önümüzdeki süreçte adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

    - Artık sismik araştırma bitmiştir. Sondaj çalışmalarına başlayacağız. 2. gemimizi de bölgeye gönderiyoruz.

    Etiketler:
    31 Mart Yerel Seçimleri, Yunanistan, Kıbrıs, ABD, Sondaj gemisi, AK Parti, Doğu Akdeniz, Mevlüt Çavuşoğlu
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