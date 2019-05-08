AK Partili Ünal'dan YSK'nın İstanbul kararı sonrası yapılan açıklamalara tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, YSK'nın İstanbul seçimini iptal kararı sonrası yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Ünal, "İşine gelmediğinde anayasayı, hukuku, mahkemeleri kendi arzuları doğrultusunda karar verip vermemesine göre değerlendiren karanlık zihniyet bize demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkıyor" dedi.

© DHA / Cemal Yurttaş İmamoğlu: YSK hırsızlık yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal paylaşım platformu sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, YSK'nın İstanbul seçimini iptal etme yönündeki kararına tepki gösterdi.

"Bu ikiyüzlülük ülkemizin geleceği ve demokrasisi için büyük bir tehlikedir" değerlendirmesinde bulanan Ünal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İşine gelmediğinde anayasayı, hukuku, mahkemeleri kendi arzuları doğrultusunda karar verip vermemesine göre değerlendiren karanlık zihniyet bize demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkıyor. Bu ikiyüzlülük ülkemizin geleceği ve demokrasisi için büyük bir tehlikedir. YSK'nın yaptığı, AK Parti ya da CHP'ye göre değil Seçim Kanunu'na göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır."