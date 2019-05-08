AK Partili Ünal'dan YSK'nın İstanbul kararı sonrası yapılan açıklamalara tepki

"Bu ikiyüzlülük ülkemizin geleceği ve demokrasisi için büyük bir tehlikedir" değerlendirmesinde bulanan Ünal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İşine gelmediğinde anayasayı, hukuku, mahkemeleri kendi arzuları doğrultusunda karar verip vermemesine göre değerlendiren karanlık zihniyet bize demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkıyor. Bu ikiyüzlülük ülkemizin geleceği ve demokrasisi için büyük bir tehlikedir. YSK'nın yaptığı, AK Parti ya da CHP'ye göre değil Seçim Kanunu'na göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır."
YSK’nın yaptığı AK Parti ya da CHP’ye göre değil, seçim kanununa göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır. #HukukaSaygıDuyun— Mahir Ünal (@mahirunal) May 7, 2019
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