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01:39 08 Mayıs 2019
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    tekne

    Denizde aşırı yükten batan tekneden 1.4 ton uyuşturucu ele geçirildi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Balıkesir ve Çanakkale sahillerinde denize saçılmış 1 ton 385 kilogram uyuşturucuyu ele geçiren ekiplerce yakalanan, aralarında batan teknenin sahibinin de bulunduğu 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan bir tekneden etrafa saçılan 1 ton 411 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 

    © AA /
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    Maden Adası güney kıyısında bir paket gören Ayvalık Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

    Sahil güvenlik ve jandarma görevlilerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu pakette, vakumlanmış halde 26 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) olduğu anlaşıldı.

    Bu olay üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle bölgede gerçekleştirilen keşif uçuşunda, Yellice Adası açıklarında ahşap bir teknenin battığı görüldü. Ayrıca, Yellice ve Kamış adaları bölgelerinde denize yayılmış paketler olduğu tespit edildi.

    Bölgede 1 ton 100 kilogram skunk daha ele geçirilerek muhafazaya alındı.

    PAKETLER ÇANAKKALE SAHİLLERİNE KADAR ULAŞTI

    Öte yandan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyü Antik Liman mevkisi sahilinde paket olduğu ihbar edildi. 

    Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, kıyıya vurmuş bir paketin içinde yaklaşık 14 kilogram uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

    Papağan/kuş.
    © Flickr /
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    Jandarma ve sahil güvenlik unsurlarının yaptığı araştırmalar sonucu ilçenin Büyükhusun köyü ve Behram sahilleri, Kadırga Koyu'nun yanı sıra Küçükkuyu Mahallesi'nde Mıhlı Deresi'nin denizle birleştiği yerde ve mahalle açıklarında toplam 285 kilogram skunk bulundu.

    Teknenin batmasının ardından çevreye saçılan ve ekiplerin ele geçirdiği uyuşturucu miktarı 1 ton 411 kilograma ulaştı.

    V.Y'ye ait olan teknenin, aşırı yükleme nedeniyle su alarak battığı anlaşıldı. Daha sonra tekne sahibi V.Y. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.İ.Ç Balıkesir'de, 6 şüpheli ise Çanakkale'de gözaltına alındı. Ayrıca iki araca el konuldu.

    Çanakkale'de yakalanan M.K, O.D, A.D, S.B. ve S.K. çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, C.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Balıkesir'de gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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    Etiketler:
    tekne, Çanakkale, Balıkesir, Türkiye
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