Odunpazarı Belediye Başkanı: İstanbul seçiminde oy kullanacak hemşehrilerimin ulaşım masrafını karşılayacağım

Eskişehir Odunpazar Belediye Başkanı Kazım Kurt, 23 Haziran'daki seçimlerde İstanbul'da oy kullanma hakkı bulunanların ulaşım masrafını karşılayacağını belirtti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyen Kurt, "İstanbul seçiminde oy kullanma hakkı olan Eskişehir'deki hemşehrilerimin ulaşım masrafını şahsi olarak karşılayacağım. Bir otobüs, yetmezse iki otobüs..." ifadelerini kullandı.