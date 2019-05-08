AK Parti seçim hazırlıklarına başladı: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen tek tek ziyaret edilecek

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti'de hazırlıklar başladı. Bu kapsamda 31 Mart'ta sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen tek tek ziyaret edilecek ve sandığa gitmesi için ikna edilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını alması ile birlikte AK Parti yeni seçimin hazırlıklarına başladı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre kararın açıklanmasından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına ‘İstanbul için seferberlik’ ilan edilmesi talimatını verdi.

© AA / Evrim Aydın Kulis: Bahçeli'nin seçim stratejisinde hemşehricilik öne çıkacak

23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için, AK Parti’de tüm birimler hazırlıklarını yapıp kısa sürede Cumhurbaşkanına sunacak. AK Parti’de yapılan ilk değerlendirmelerde kampanyanın ‘Türkiye İttifakı’ söylemi üzerine kurulması ve 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmen üzerinde çalışma yapılması görüşü öne çıktı.

Bu kapsamda, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen bir milyon 700 bin seçmen tek tek ziyaret edilerek, 23 Haziran’da oy kullanmaları için ikna edilecek.

31 Mart mahalli seçimlerinde oy kullanan seçmenler üzerinde yapılan analizlerde, İstanbul’da seçmenin yüzde 26’sının Kürt olduğu, bu oranın yarısını oluşturan ‘Muhafazakâr Kürtlerin’ seçimlerde AK Parti’yi tercih ettiği tespiti öne çıkmıştı. AK Parti’nin, yenilenecek seçimlerde Kürt seçmenin desteğinin artırılması için de yeni bir yol haritası belirlemesi bekleniyor. Bu kapsamda, AK Parti’de İstanbul seçimlerinde kullanılacak söylemin ‘Daha kucaklayıcı’ olacağı ifade ediliyor.

AK Parti, bütün milletvekillerinin İstanbul’daki seçim kampanyasında görev alması için program yapacak. Milletvekilleri nöbet sistemine göre İstanbul’da seçim çalışması yapacak. Bu sebeple 31 Mart Mahallî Seçimleri nedeniyle çalışmalarına iki ay ara veren TBMM’nin haziran başından itibaren yeniden tatile girmesi bekleniyor.