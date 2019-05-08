Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar: Seçime katılma görüşü oluştu

31 Mart'a giden süreçte Saadet Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, 23 Haziran seçimine dair bir paylaşım yaptı.

31 Mart'ta Saadet Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı.

"YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur" diyen Gökçınar, "Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır" ifadesini kullandı.

YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır. — Necdet Gökçınar (@gokcinarnecdet) 7 Mayıs 2019

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