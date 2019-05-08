TBMM'ye girişte yüzler taranacak

TBMM'de güvenlik önlemleri artırılıyor. TBMM'ye ziyaretçi girişlerinin gerçekleştiği Dikmen Kapısı'na yüz tanıma sistemleri yerleştirildi.
TBMM yerleşkesine 360 derece çekim açısına sahip 500'den fazla kamera yerleştirilmesinin ardından, kayıtları alan toplu yüz tanıma sistemi de bu ay aktif hale getirilecek.
Parti grup toplantılarının yapıldığı salı günleri TBMM'yi binlerce kişi ziyaret ediyor.
TERMAL KAMERA SİSTEMİ DE DEVREDE
Termal ve akıllı kameralar da, bazı vakalarda davranış tespitleri için kullanılacak. Aşırı gülen, aşırı tedirgin ve benzeri davranışlarda bulunanlann davranışlan kameraya takılacak. Şüpheli jestler ve mimikler dikkatle incelenecek.
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