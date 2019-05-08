Karamollaoğlu'ndan YSK üyelerine 'Rabialı' selam

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu 6 Mayıs'ta kabul etti.
YSK'nın 4'e karşı 7 oyla İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararına tepkiler sürerken, bir tepki de Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.
Karamollaoğlu, Twitter hesabından YSK'nın 4 üyesine atıfta bulunarak, "Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Rabia(4)'ya selam olsun" ifadelerini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Rabia(4)’ya selam olsun.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 7 мая 2019 г.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada YSK'nın İstanbul kararını 'kumpas' olarak nitelemiş ve karara imza atan 7 YSK üyesinin isimlerini açıklamıştı.
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