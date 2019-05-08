İmamoğlu'nu takipten çıkaran İBB, on binlerce takipçi kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabı, seçim iptali kararı ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkarması sonrası on binlerce takipçi kaybetti.

© Fotoğraf : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın İBB, İmamoğlu paylaşımlarını sildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dün 543 bin 234 olan Twitter takipçi sayısı, büyükşehir seçimlerinin iptal edilmesi ve İBB hesabının "YSK’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili kararının İstanbulumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz" tweeti sonrası 470 bine kadar düştü.

​Sosyal medya istatistiklerini izleyen ve analiz eden web sitesi socialblade.com'un verilerine göre, dün 543 bin 234’e kadar çıkan İBB Twitter hesabı, 8 Mayıs itibariyle 470 bin seviyelerinde.

YSK’nın Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimleri ile ilgili kararının İstanbulumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. pic.twitter.com/rantaiErA3 — İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) May 6, 2019

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, belediyenin takipçisi sayısı da hızla düşmeye devam ediyor. İptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkan @istanbulbld hesabı son 20 saatte 60 binden fazla takipçi kaybetti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun İBB Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararından sonra sosyal medyada Ekrem İmamoğlu’na destek ise giderek büyüyor.

Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, İmamoğlu'nu neredeyse saniyede iki kişi takip ediyor.