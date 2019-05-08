İmamoğlu'nu takipten çıkaran İBB, on binlerce takipçi kaybetti

Sosyal medya istatistiklerini izleyen ve analiz eden web sitesi socialblade.com'un verilerine göre, dün 543 bin 234’e kadar çıkan İBB Twitter hesabı, 8 Mayıs itibariyle 470 bin seviyelerinde.
YSK’nın Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimleri ile ilgili kararının İstanbulumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. pic.twitter.com/rantaiErA3— İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) May 6, 2019
Yüksek Seçim Kurulu’nun İBB Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararından sonra sosyal medyada Ekrem İmamoğlu’na destek ise giderek büyüyor.
Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, İmamoğlu'nu neredeyse saniyede iki kişi takip ediyor.
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