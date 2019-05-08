AK Parti YSK Temsilcisi Özel: İmamoğlu'nun mazbatasını alıp Yıldırım'a vermediler, bu panik niye?

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun isim isim okuyarak YSK üyelerini hedef gösterdiğini iddia eden Özel, bunun kimsenin dikkatini çekmediğini savundu.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin iptaline dair konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Özel, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu YSK üyelerine küfür ve hakaret etti, isim isim okuyarak hedef göstermesi hiç kimsenin dikkatini çekmedi. YSK'nın verdiği karar, seçimlerin kısa bir süre sonra tekrar yenilenmesi. İmamoğlu'nun mazbatasını alıp sayın Binali Yıldırım’a vermedi. Bu panik telaş hakaret niye?"

Kılıçtaroğlu YSK üyelerine küfür ve hakaret etti,isim isim okuyarak hedef göstermesi hiç kimsenin dikkatını çekmedi.

YSK nın verdiği karar seçimlerin kısa bir süre sonra tekrar yenilenmesi.İmamoğlunun mazbatasını alıp sayın Binali Yıldırım’a vermedi bu panik telaş hakaret niye? — Recep Özel (@recepozel32) May 8, 2019

​KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline yönelik oy veren YSK üyelerine tepki göstermiş ve bunları 'çete mensubu' olarak nitelendirmişti.

© AA / Raşit Aydoğan Kılıçdaroğlu 'Çete mensupları' dediği istanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını veren YSK üyelerinin adlarını açıkladı

Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan çete mensuplarının adlarını açıklıyorum. Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri. Eğri, soyadı ne kadar manidar değil mi? Bunlar YSK içindeki çete üyeleri, sözde hakimler.

İktidar sahiplerinin gücünü kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak YSK’nın tarihi sorumluluğudur demiştik. Ramazan günü haram yemeyi kabul ettiler. Kul hakkı yemek ne zamandan beri hakimlerin görevi oldu?

Seçim yenilenecekse 39 ilçede yenilenir, neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi? Sen neye göre karar veriyorsun? Bu hukuka saygı duyulmaz, bu hukuka saygı duymak adaleti dışlamaktır."