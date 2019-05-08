Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı, İmamoğlu'na destek veren ünlülerin listesini paylaştı

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının iptali ve yenilenmesine ilişkin aldığı kararın ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi 'konuşmaya' çağırması üzerine birçok ünlü isimTwitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle mesaj paylaşmıştı.
© REUTERS / Murad Sezer
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi de, söz konusu etiketle paylaşımlarda bulunan ünlülerin isimlerini bir kağıda yazarak 'Kayıt' ifadeleriyle Twitter'dan paylaştı.
Muhammet Safi'nin Twitter hesabı
Safi, paylaşımının üzerine çok sayıda kullanıcı tarafından kendisine tepki gösterilmesi üzerine ise Twitter hesabını korumalı hale getirdi.
Muhammet Safi'nin Twitter hesabı
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