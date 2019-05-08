Yakıt alan müşterilerin kartlarını kopyaladı

© Fotoğraf : İHA POS cihazlarıyla kredi kartı vurgunu: 250 bin lira vurgun yapan şebeke çökertildi

Bursa'da çok sayıda kişi, banka kartlarından bilgilerinin dışında para çekildiği gerekçesiyle Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

Harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G'nin İstanbul'dan Bursa'ya gelerek bir akaryakıt istasyonunda sahte kimlikle işe başladığını tespit etti.

Polis, şüphelinin, akaryakıt ücretini banka kartıyla ödemek isteyen müşterilerin kart bilgilerini bir aparatla kopyaladığını, şifrelerini yazanları izlediğini ve bu bilgileri de cep telefonuna kaydettiğini belirledi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

M.G'nin kopyaladığı kart bilgilerini manyetik kartlara aktarıp daha önce telefonuna kaydettiği şifrelerle ATM'lerden yüklü miktarda para çektiğini ortaya çıkaran ekipler, zanlının İstanbul'da saklandığı eve operasyon düzenledi.

Zanlının bu yolla elde ettiği paralarla, diğer suç ortaklarıyla birlikte yurt içinde ve dışında harcamalar yaptıkları öğrenildi. Ekiplerin diğer zanlıları tespit ve yakalama çalışmaları sürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları, kopyalanmanın önüne geçmek için kartlarını gözlem altında tutmaları ve kart şifrelerini görünür şekilde girmemeleri konusunda uyardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.