Perinçek: AK Parti yönetemiyor, İmamoğlu Amerikan projesi, adayımız İlker Yücel ile İstanbul seçimine giriyoruz

AK Parti'nin ekonomiyi yönetemediğini, muhalefetin ise ABD tarafından seçenek olarak öne sürüldüğünü belirten Perinçek'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"YSK kararından sonra, derinleşen ekonomik krize siyasi kriz de eklenmiş oldu. Türkiye çok derin bir krizin içinde. Türkiye sadece İstanbul sorunuyla değil bir hükümet sorunuyla karşı karşıya. Türkiye bir arayış dönemine girmiştir. Bu arayış hem iktidar hem de muhalefet açısından geçerlidir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa İlker Yücel:— Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) 8 Mayıs 2019
"Türkiye'nin çıkış yolunu inatla ve ısrarla söyleyeceğiz."https://t.co/xlQNOnq3SY
İktidar sorununun karşısına dış merkezlerden, ABD'den bir seçenek konuyor. Ekonomik çözümsüzlüğü temsil eden iktidarın karşısına CHP-İyi Parti ve HDP bloğu konuyor.
Bir çatal çıkmaz durumudur.
İBB seçimlerinde adayımız Mustafa İlker Yücel, yine yetki isteyecektir."
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