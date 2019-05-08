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13:58 08 Mayıs 2019
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    Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar almışlar

    © AA /
    Türkiye
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    İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve ‘Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, örgüt lideri İsa Karademir'in, oyuna yatırılan paralarla kendine ve eşine lüks araçlar satın aldı belirlendi.

    Soruşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bartan tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

    Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir
    © Fotoğraf : DHA
    'Bir yere kaçmıyoruz' diyen Anadolu Farm kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
    İsa Karademir'in örgüt lideri, 4 kişinin yönetici olduğu 41 sanıklı davanın iddianamesinde, Anadolu Farm firmasına yönelik soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmaya çalışan ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitmeye çalışırken İstanbul'da havalimanında yakalanan Karademir'e ilişkin ilginç detaylara yer verildi.

    Sanık Karademir'in, müştekilerin (oyuncuların) oyuna yatırdıkları para üzerinden ‘Tauk’, ‘Şahkan Mangal’ ve ‘Somun Arası’ isimli restoranları kurduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere değinildi:

    "Zanlı Karademir, Anadolu Farm isimli oyuna yatırılan paraları buradan çekerek şirket kuruluş tarihinden sonra 8 aylık süre içerisinde kendi adına 3, eşi adına bir lüks otomobil aldırdı. Ayrıca Karademir, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 Ağustos 2017'de ev, İzmir Alaçatı'da ise arsa satın aldı. Söz konusu taşınmaz ve lüks araçların satın alma kayıtlarına bakıldığında, şüpheli bunları, suç işlemek için teşekkül ettirmiş bulunduğu Anadolu Farm oyununa yatırılan paralardan elde etti."

    FİRMANIN GAYRİMENKUL VE BANKA HESAPLARINA EL KONULMASI İSTENDİ

    ‘Anadolu Farm’ sistem kurgusunun üye sayısının 43 bin 766 kişi olduğuna ve hayvan alan kişi sayısının ise 4 bin 557 olarak belirlendiğine yer verilen iddianamede, kazanç oranlarına da değinildi.

    © AA /
    Anadolu Farm yöneticisine rekor ceza talebi
    İddianamede, "Anadolu Farm sistem kurgusunda katılımcılar tarafından yapılan yatırım sonucu alınan sanal çiftlik hayvanlarının yıllık kazançlarına yatırım yapan katılımcılara yatırımları sonucunda bir yıllık süreçte yüzde 216'ya varan, 3 yıllık süreçte ise yüzde 300'e varan oranlarda gelir elde etme imkanını taahhüt ediliyor" ifadeleri yer aldı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturmada, dijital materyallerin çözümü sonucunda elde edilen IBAN numaralarının ilgili bankalardan kime ait olduğu sorularak belirlenen ve sistem kurgusuna para yatırdığı anlaşılan açık kimlik bilgileri belirlenen 3 bin 300 kişinin olduğuna yer verilen iddianamede, diğer kişilerin açık kimlik bilgilerine ulaşılamadığı, sistem kurgusuna mağdur ve müştekiler tarafından yaklaşık 84 milyon 50 bin 860 lira para yatırıldığı, katılımcılara yaklaşık 52 milyon 437 bin 944 liranın geri ödendiği ve 31 milyon 612 bin 916 lira kaldığını aktarıldı.

    İddianamede, firmanın gayrimenkul, menkul, araç ve banka hesaplarına suçtan elde ettikleri gelirle sahip oldukları anlaşıldığından, müsaderesi de (el koyma) istendi.

    ÖRGÜT LİDERİNE REKOR CEZA TALEBİ

    Anadolu Farm - İsa Karademir
    © AA / Tunahan Akgün
    Anadolu Farm'ın kurucusu tutuklandı: Çiftlik Bank’ın günah keçisi olduk
    195 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, 41 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek için teşekkül etmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suça iştirak etmek" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor. Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri olarak yer alan sanık Karademir hakkında, bu suçlardan toplam bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

    Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir
    © Fotoğraf : DHA
    'Bir yere kaçmıyoruz' diyen Anadolu Farm kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
    Öte yandan, aynı sanıklar için, olayda şikayetçi olmayan mağdur 3 bin 172 kişiyi, "suç işlemek için teşekkül etmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yöntemiyle dolandırmak suçundan ayrı bir iddianame hazırlandığı öğrenildi.

    Yaklaşık 1.5 yıl önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm Şube Müdürü İsa Karademir'in de bulunduğu 10 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

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    Etiketler:
    Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Bartan, Anadolu Farm
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