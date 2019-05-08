Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar almışlar

Soruşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bartan tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
Sanık Karademir'in, müştekilerin (oyuncuların) oyuna yatırdıkları para üzerinden ‘Tauk’, ‘Şahkan Mangal’ ve ‘Somun Arası’ isimli restoranları kurduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere değinildi:
"Zanlı Karademir, Anadolu Farm isimli oyuna yatırılan paraları buradan çekerek şirket kuruluş tarihinden sonra 8 aylık süre içerisinde kendi adına 3, eşi adına bir lüks otomobil aldırdı. Ayrıca Karademir, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 Ağustos 2017'de ev, İzmir Alaçatı'da ise arsa satın aldı. Söz konusu taşınmaz ve lüks araçların satın alma kayıtlarına bakıldığında, şüpheli bunları, suç işlemek için teşekkül ettirmiş bulunduğu Anadolu Farm oyununa yatırılan paralardan elde etti."
FİRMANIN GAYRİMENKUL VE BANKA HESAPLARINA EL KONULMASI İSTENDİ
‘Anadolu Farm’ sistem kurgusunun üye sayısının 43 bin 766 kişi olduğuna ve hayvan alan kişi sayısının ise 4 bin 557 olarak belirlendiğine yer verilen iddianamede, kazanç oranlarına da değinildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturmada, dijital materyallerin çözümü sonucunda elde edilen IBAN numaralarının ilgili bankalardan kime ait olduğu sorularak belirlenen ve sistem kurgusuna para yatırdığı anlaşılan açık kimlik bilgileri belirlenen 3 bin 300 kişinin olduğuna yer verilen iddianamede, diğer kişilerin açık kimlik bilgilerine ulaşılamadığı, sistem kurgusuna mağdur ve müştekiler tarafından yaklaşık 84 milyon 50 bin 860 lira para yatırıldığı, katılımcılara yaklaşık 52 milyon 437 bin 944 liranın geri ödendiği ve 31 milyon 612 bin 916 lira kaldığını aktarıldı.
İddianamede, firmanın gayrimenkul, menkul, araç ve banka hesaplarına suçtan elde ettikleri gelirle sahip oldukları anlaşıldığından, müsaderesi de (el koyma) istendi.
ÖRGÜT LİDERİNE REKOR CEZA TALEBİ
Yaklaşık 1.5 yıl önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm Şube Müdürü İsa Karademir'in de bulunduğu 10 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.
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