CHP, İstanbul seçimleri ve 24 Haziran'ın iptalini istedi

CHP, İstanbul'un tamamında seçimlerin yenilenmesi talepli tam kanunsuzluk başvurusunu YSK'ya yaptı.
CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı.
YSK, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.
'BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİ VE MUHTARLIK SEÇİMLERİ DE İPTAL EDİLSİN'
Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'dan tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini kaydetmişti.
Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıklamıştı.
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