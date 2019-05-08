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17:05 08 Mayıs 2019
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    ODTÜ

    ODTÜ'nün 'com.tr' yetkisi BTK'ya devredildi

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye'de internetin doğduğu kurum olan ODTÜ'nün 'com.tr' alan adı sağlama yetkisi uzun süren çalışmalar sonrası devlete geçti. ODTÜ alan adı tahsisinden yılda 5 milyon TL'yi aşkın gelir elde ediyordu.

    Türk Telekom
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    Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, Türkiye'deki '.tr' uzantılı internet sitelerinin alan adlarının tahsis yetkisini elinde bulunduran Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin bu hakkı devlete geçti.

    Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) 5 yılı aşkın süredir com.tr alan adı yetkisinin BTK’ya geçmesi için çalışma yapıyordu.

    Domain Incite'ta yer alan habere göre, İnterneti düzenleyici kurum ICANN'ın kararıyla artık Bilgi Teknolojileri Kurumu 'com.tr' alan adı tahsisinden sorumlu olacak.

    YILDA 5 MİLYON TL'DEN FAZLA GELİR

    ODTÜ'nün '.tr' alan adı hizmeti sağlamaktan yılda 5 milyon TL’den fazla gelir elde ettiği ifade ediliyordu. ODTÜ buradan elde ettiği gelirin büyük bir bölümünü alan adı tahsis çalışmalarında kullanıyordu.

    ODTÜ, 1991 yılından beri ICANN ile birlikte ‘com.tr’ uzantılı alan adlarını sağlayan ve bu alan adlarının tahsisini yürüten yetkili konumundaydı. ODTÜ yılda 330 binden fazla alan adı tahsisi sağlıyor.

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    ODTÜ’den yapılan açıklamada ise BTK ile devir işlemleri üzerinde uzlaştıkları belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

    "BTK tarafından üzerinde uzlaşılmış ilkeler doğrultusunda, kurulacak 'tr' ağ bilgi sistemi TRABİS'in faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar 2016 yılında başlatılmıştı. Titiz bir şekilde yürütülen teknik ve idari ön çalışmalar üç yıl sürmüş, TRABİS'in faaliyete geçmesi ile BTK'ya devrine ilişkin hususlar konusunda usul ve esasların belirlenmesine yönelik protokol ise 28 Aralık 2018 tarihinde imzalanmıştı.

    ODTÜ ve BTK'nın IANA/ICANN'e devir onayı için yaptığı ortak başvuru ise 3 Mayıs 2019 tarihinde onaylanarak web sitelerinden açıklandı. Protokole göre; TRABİS'in devreye alınması çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak, takip eden 2 yıl boyunca da ODTÜ işletmen olarak hizmet vermeye devam edecektir. BTK ile uyumlu bir şekilde bu geçiş sürecinden alan adı sisteminin, ilgili paydaşların ve internet ekosisteminin zarar görmeden ve daha da büyüyerek çıkması için gereken çaba ve özen gösterilecektir. Bu süreçte ve sonrasında, interneti Türkiye'ye getiren Üniversitemiz; internetin gelişmesi ve yaygınlaşması için öncü rolünü devam ettirecektir."

    TÜRKİYE İLK KEZ ODTÜ'DEN İNTERNETE GİRDİ

    Türkiye'nin ilk internet ağı projesi, 1991 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından başlatıldı. İlk internet bağlantısı ise bundan tam 25 yıl önce gerçekleşti. 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na ait yönlendiriciler ve PTT'den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hat kullanılarak Türkiye'deki ilk internet bağlantısı kuruldu.

    Etiketler:
    Ankara, Türkiye, com.tr, BTK, internet, ODTÜ
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