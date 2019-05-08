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    Afyonkarahisar'da darp edilen Afganistan uyruklu Beghzadeh: Kemerle, demirle ve odunla 3 saat vurdular

    © AA / Arif Yavuz
    Türkiye
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    Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kemerle darp edilen Afganistan uyruklu Fazıl Rahman Beghzadeh, olay günü yaşadıklarını, "O üç kişi, evde bana kemerle, demirle ve odunla 3 saat vurdular" sözleriyle anlattı.

    Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, darp edilen Afganistan uyruklu Fazıl Rahman Beghzadeh'ı çalıştığı Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki çiftlikte ziyaret etti.

    Afyonkarahisar - Afgan vatandaşını kemerle darp eden şüpheliler yakalandı
    © DHA /
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    Ziyarette, olay günü yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Beghzadeh, 1.5 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Çobanlar ilçesinde bir çiftlikte işçi olarak çalıştığını söyledi.

    ‘ELLERİMİ VE AYAKLARIMI BAĞLAYARAK BOLVADİN YOLU ÜZERİNDE BİR BAHÇEYE ATTILAR’

    Olay günü Afganistanlı bir arkadaşının futbol maçı organizasyonu için Çay ilçesine gittiğini dile getiren Beghzadeh, şunları ifade etti:

    "Maçtan arkadaşımla çıktıktan sonra ilçedeki saat kulesinin oraya geldik. Orada tanımadığım 3 kişi bizi tuttu. Yanımdaki arkadaşım, kaçmayı başardı. Yarım saat beni orada tuttuktan sonra bir eve götürdüler. O 3 kişi, evde bana kemerle, demirle ve odunla 3 saat vurdular. Dövdükten sonra ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak Bolvadin yolu üzerinde bir bahçeye attılar. Sonra kendime gelince ellerimi ve ayaklarımı çözdüm. Oradan da yola çıkarak polise gittim. Onlar da beni hastaneye götürdü."

    Kendisini darp eden şüphelilerden birinin alkollü olduğunu ileri süren Beghzadeh, şüphelilerin kendisine parmaklarıyla zorla "2" ve "6" rakamları yaptırdıklarını anlattı.

    Alkollü şüphelinin kendisini ölümle tehdit ettiğini aktaran Beghzadeh, "Bana ellerimle '2' ve '6' rakamı yapmamı istediler. Onların gösterdiği 6 rakamını veya 2 rakamını yapmayınca bana vuruyorlardı. Ben o rakamların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sadece onlar vurmasın diye yapıyordum" dedi.

    ‘IRKÇI YAKLAŞIMI AŞAĞILAMAYI KINIYORUZ’

    Çağlayan / İstanbul Adliyesi
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Cep telefonuyla Beghzadeh ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Türkiye'nin bin yıldır bütün mazlumlara ve mağdurlara kucak açtığını anlattı.

    Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde her zaman mağdur ile mazlumun yanında olduklarını ifade eden Özkaya, şu değerlendirmede bulundu:

    "Bu topraklara iyi niyetle gelip, çalışan ve gayret eden herkese kapımız açık. Bunun için size yapılan bu zulmü, o kötü muameleyi ve ırkçı yaklaşımı, aşağılamayı kınıyoruz. İnşallah, size burada tam bir misafirperverlikle davranmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar büyük bir il ve burada size karşı küçük bir kaç kişiye ait zihniyetin yaptığı davranış, bütün şehre mal edilemez. Bizler her zaman sizlerin yanındayız."

    ‘BU İŞKENCEYİ YAPANLAR DA TÜRK ADALETİ ÖNÜNDE HESABINI VERECEK’

    Üsküdar seçim kurulu önünde kavga
    © Fotoğraf : DHA/Gamze Şimşek
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    Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş da Beghzadeh'in maruz kaldığını şiddet görüntülerine üzüldüklerini bildirdi.

    Görüntülerde, Beghzadeh'e ideolojik işaretler yaptırıldığını gördüklerine dikkati çeken Altuntaş, "Burada bizim en çok üzüldüğümüz ise bu suça maalesef Atatürk'ün de ismini karıştırmış olmaları. Afgan kardeşimize yapılan bu hareketi şiddetle kınıyoruz. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret edilmiştir. O sözleri de şiddetle kınıyoruz. Bu işkenceyi yapanlar da Türk adaleti önünde hesabını verecek ve cezalarını çekeceklerdir." ifadelerini kullandı.

    ‘MUHACİR KARDEŞLERİMİZ BİZİM MİSAFİRİMİZDİR’

    Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan da Afganistan ile Türkiye'nin tarihten gelen bir kardeşliklerinin olduğuna dikkati çekti.

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    Meseleyi, İslam kardeşliği çerçevesinde değerlendirdiklerini dile getiren Arslan, "Muhacir kardeşlerimiz bizim misafirimizdir. Fazıl kardeşimize ideolojik bir sapkınlıkla şiddet uygulayanların, Türk adaleti önünde bedelini ödeyeceğine inanıyoruz. Biz de Eğitim Bir-Sen ailesi olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Ayrıca, kardeşimizin şiddet sırasında cep telefonunun kırıldığını öğrendik. Onun gönlünü tamir edebilmek adına kendisine yeni bir cep telefonu hediye edeceğiz" dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu Fazıl Rahman Beghzadeh'ı 24 Nisan'da kemerle darbettikleri ileri sürülen B.M.Ç. (20), Y.Ç. (19) ve B.K. (13) gözaltına alınmış, haklarında adli işlemler yapılan şüphelilerden B.M.Ç. ve Y.Ç. tutuklanmış, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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    Etiketler:
    İslam, Ali Altuntaş, Ali Özkaya, TBMM, Fazıl Rahman Beghzadeh, Çobanlar, Çobanlar Belediyesi, Darp, Demir, Kemer, Afganistan, Afyonkarahisar, AK Parti
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