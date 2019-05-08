Yeni Şafak, Kemal Öztürk'ün YSK kararı hakkındaki yazısını yayımlamadı

Yeni Şafak Gazetesi'nde yazdığı eleştirel yazılarla tanınan Kemal Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yazılarına ara verdiğini söyledi. Öztürk, gazeteyle yaşadığı görüş ayrılıkları ve yayın politikası nedeniyle yazılarına ara verdiğini açıkladı.

Öztürk, bir önceki gün yaptığı açıklamada YSK’nin İstanbul kararını eleştirerek YSK’nin bu kararını bugün detaylarıyla birlikte köşesine taşıyacağını duyurmuştu. Öztürk, bir önceki gün yaptığı açıklamada, “YSK kararı, uzun yıllar çok tartışılacak. Sadece #İstanbul seçimlerini değil, tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladı. Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi. Detaylar yarınki yazımda…” ifadelerini kullanmıştı.

YSK kararı, uzun yıllar çok tartışılacak.

Sadece #İstanbul seçimlerini değil, tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi.

Detaylar yarınki yazımda... — Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) 7 Mayıs 2019

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü sayısında ise Öztürk’ün köşesine yer verilmedi. Öztürk, bu gelişmenin üzerine gazetedeki köşesine ara verdiği duyurdu: “Bir çok yerden gelen yoğun sorular nedeniyle bir açıklama yapmam gerekti: Yayın politikası ve yazılarım arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yaşanan sorun yüzünden gazetem @yenisafak da yazılarıma ara verdim. Bunun her iki taraf için de daha uygun olacağını düşündüm. Saygılarımla”.