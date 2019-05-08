Kayıt
21:39 08 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İBB binası

    İBB'den 'Dini Yayınlar Fuarı' kararı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 315

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye Diyanet Vakfı'nca 37 yıldır Sultanahmet'te kurulan "Dini Yayınlar Fuarı'nın" bu yıl da aynı yerde açılmasına karar verdi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA /
    İmamoğlu: Valilikte iftarın bir gün ertelenmesini manidar buluyorum
    AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fuarın aynı yerde hizmet vermesi için talimat verdi.

    Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı da arayarak fuara onay verildiğini bildirdi. Vali Yerlikaya'nın talimatı üzerine hem İBB hem de Diyanet yetkilileri harekete geçerek çalışmalara başladı.

    Bu amaçla Vakıf Fuarcılık Genel Müdürü Yasin Uğraş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

    Uğraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu görevden alınınca muhataplarının değiştiğini ve İBB'nin şu anki mevcut yönetimi ile görüşeceklerini söyledi.

    'KARAR BİZE BİLDİRİLDİ'

    İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görevine başladı.
    © AA /
    Vali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı
    'Dini Yayınlar Fuarı'nı Fatih Camisi avlusunda açmak için hazırlıklarını sürdürürken İBB'den dün gece itibarıyla kendilerine Sultanahmet'te fuarın kurulabileceği bilgisinin verildiğini aktaran Uğraş, "İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanımızı aramış. Bunun sonucunda ben görevlendirildim ve İstanbul'a geldim. Bu konuyu netleştireceğiz" dedi.

    Fuarın, 37 yıldır yapıldığı yerde tekrar yapılmasına yönelik kararın kendilerine bildirildiğini vurgulayan Uğraş, "Evet şifahi bir olur var. Ama bunu yazıya dökmemiz lazım. Onun için derhal çalışmalarımıza devam etmemiz lazım. Çünkü biz başvuralı çok uzun zaman oldu. Dolayısıyla bunu netleştirip yolumuza devam edeceğiz. Sultanahmet Camisi'nin avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tadilat var. Onun için aynı noktada olmaz. Ancak geçen yıl açtığımız ya da Sultanahmet Meydanı'nda gösterilecek yere kurulacak çadırda fuarımızı başlatırız. Ne zaman başlayacağına ilişin ise bir tarih veremem. Çünkü çadırın kurulmasına bağlı" diye konuştu.

    GÖKSU: OLMASI GEREKEN OLDU

    AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da kitap fuarının aynı yerde açılacağına ilişkin resmi Twitter hesabında "Olması gereken oldu. 37 yıldır Sultanahmet Camisi avlusunda yapılan Dini Yayınlar Fuarı, bu ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacak" ifadelerini kullandı.

    İMAMOĞLU: ÖNCEKİ YÖNETİM KURULMASININ YANLIŞ OLDUĞU KONUSUNDA BRIFING VERDİ

    Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin her yıl Ramazan ayında Sultanahmet Meydanı yapılan ”Dini Yayınlar Fuarı”na bu sene İBB tarafından yer tahsisi yapılmadığı iddialarına yönelik sorusunu şu sözlerle yanıtlamıştı: 

    Sultanahmet Meydanı’nda mevcut yönetim, yani geçmiş dönemden gelen yönetim, itfaiyenin, emniyetin, Sultanahmet Meydanı’nda bu tarz fuar alanının kurulmasına karşı olduğunu söylediler. Özellikle oradaki esnafın, bu tür kurulumların işlerine zarar verdiğini, toplumun orada sağlıklı bir şekilde buluşamadığı konusunda geniş tespitleri olduğunu söylediler. 'Peki, ne ön görüyorsunuz' dedim. 'Kurulması yanlış' dediler. 'O zaman kurmayın' dedim. Ben, o anlamda hiç irade koymadım. Esnaf, emniyet, itfaiye rahatsızsa kurmayın, tamam. Ne diyorlarsa, kabul ettim. Artı, orada kurulacak olan Diyanet Vakfı diye ismi adlandırılıyor ama orası, yazı yazan özel bir fuar şirketidir. Onu da ifade edeyim. Bana da yazısı gösterildi. Ben de, -'Yönetime gönderin. Yönetimin, gerekli ve lüzumlu cevapları var, onlar versinler' dedim. Onun için biz, Diyanet Vakfı ile her türlü iş birliğini yaparız, Diyanet kurumuyla da her türlü iş birliğini yaparız. Her türlü manevi ortamda oluruz. Aradaki özel şirkettir ve söylediğim gerekçelerden dolayı önceki yönetim, burada kurulmasının kesinlikle yanlış olduğu konusunda bize brifing verdi. Sebebi budur.

    İmamoğlu'nun YSK kararıyla başkanlıktan alınmasının ardından İBB yönetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile temasa geçerek fuarın Sultanahmet'te açılabileceğini bildirdi.

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, İBB
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq
    Karikatür
    İran: Nükleer anlaşmadaki çıkarlarımız korunmazsa, 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini arttıracağız
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet