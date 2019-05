İBB'den 'Dini Yayınlar Fuarı' kararı

AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fuarın aynı yerde hizmet vermesi için talimat verdi.

Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı da arayarak fuara onay verildiğini bildirdi. Vali Yerlikaya'nın talimatı üzerine hem İBB hem de Diyanet yetkilileri harekete geçerek çalışmalara başladı.

Bu amaçla Vakıf Fuarcılık Genel Müdürü Yasin Uğraş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Uğraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu görevden alınınca muhataplarının değiştiğini ve İBB'nin şu anki mevcut yönetimi ile görüşeceklerini söyledi.

'KARAR BİZE BİLDİRİLDİ'

'Dini Yayınlar Fuarı'nı Fatih Camisi avlusunda açmak için hazırlıklarını sürdürürken İBB'den dün gece itibarıyla kendilerine Sultanahmet'te fuarın kurulabileceği bilgisinin verildiğini aktaran Uğraş, "İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanımızı aramış. Bunun sonucunda ben görevlendirildim ve İstanbul'a geldim. Bu konuyu netleştireceğiz" dedi.

Fuarın, 37 yıldır yapıldığı yerde tekrar yapılmasına yönelik kararın kendilerine bildirildiğini vurgulayan Uğraş, "Evet şifahi bir olur var. Ama bunu yazıya dökmemiz lazım. Onun için derhal çalışmalarımıza devam etmemiz lazım. Çünkü biz başvuralı çok uzun zaman oldu. Dolayısıyla bunu netleştirip yolumuza devam edeceğiz. Sultanahmet Camisi'nin avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tadilat var. Onun için aynı noktada olmaz. Ancak geçen yıl açtığımız ya da Sultanahmet Meydanı'nda gösterilecek yere kurulacak çadırda fuarımızı başlatırız. Ne zaman başlayacağına ilişin ise bir tarih veremem. Çünkü çadırın kurulmasına bağlı" diye konuştu.

GÖKSU: OLMASI GEREKEN OLDU

AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da kitap fuarının aynı yerde açılacağına ilişkin resmi Twitter hesabında "Olması gereken oldu. 37 yıldır Sultanahmet Camisi avlusunda yapılan Dini Yayınlar Fuarı, bu ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacak" ifadelerini kullandı.

Olması gereken oldu. 37 yıldır Sultanahmet Camii avlusunda yapılan Dini Yayınlar Fuarı bu Ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacak. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 7, 2019

İMAMOĞLU: ÖNCEKİ YÖNETİM KURULMASININ YANLIŞ OLDUĞU KONUSUNDA BRIFING VERDİ

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin her yıl Ramazan ayında Sultanahmet Meydanı yapılan ”Dini Yayınlar Fuarı”na bu sene İBB tarafından yer tahsisi yapılmadığı iddialarına yönelik sorusunu şu sözlerle yanıtlamıştı:

Sultanahmet Meydanı’nda mevcut yönetim, yani geçmiş dönemden gelen yönetim, itfaiyenin, emniyetin, Sultanahmet Meydanı’nda bu tarz fuar alanının kurulmasına karşı olduğunu söylediler. Özellikle oradaki esnafın, bu tür kurulumların işlerine zarar verdiğini, toplumun orada sağlıklı bir şekilde buluşamadığı konusunda geniş tespitleri olduğunu söylediler. 'Peki, ne ön görüyorsunuz' dedim. 'Kurulması yanlış' dediler. 'O zaman kurmayın' dedim. Ben, o anlamda hiç irade koymadım. Esnaf, emniyet, itfaiye rahatsızsa kurmayın, tamam. Ne diyorlarsa, kabul ettim. Artı, orada kurulacak olan Diyanet Vakfı diye ismi adlandırılıyor ama orası, yazı yazan özel bir fuar şirketidir. Onu da ifade edeyim. Bana da yazısı gösterildi. Ben de, -'Yönetime gönderin. Yönetimin, gerekli ve lüzumlu cevapları var, onlar versinler' dedim. Onun için biz, Diyanet Vakfı ile her türlü iş birliğini yaparız, Diyanet kurumuyla da her türlü iş birliğini yaparız. Her türlü manevi ortamda oluruz. Aradaki özel şirkettir ve söylediğim gerekçelerden dolayı önceki yönetim, burada kurulmasının kesinlikle yanlış olduğu konusunda bize brifing verdi. Sebebi budur.

İmamoğlu'nun YSK kararıyla başkanlıktan alınmasının ardından İBB yönetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile temasa geçerek fuarın Sultanahmet'te açılabileceğini bildirdi.