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21:38 08 Mayıs 2019
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    TBMM

    TBMM Genel Kurulu'nda, 'YSK'nın İstanbul kararı araştırılsın' önergesi reddedildi

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Türkiye
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    TBMM Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı tartışılmaya devam etti. HDP'nin, iptal kararına ilişkin iddiaların araştırılması için verdiği önerge ise reddedildi.

    TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoglu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine tepkisini bir mani ile dile getirerek, "Kaynayan kazan taşmaz mı? Sandıkları aşmaz mı? Seçmenin oyunu yok sayan, darbeyle buluşmaz mı?" dedi.

    CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "YSK'nın demokrasiye darbesi bir yandan adaleti öldürdü, diğer yandan vicdanları kanattı, siyasetin fay hatlarını kırdı, her şeye yol açtı; ama bu bu kez halk suskun değil, korkular aşıldı. Şimdi sanatçı konuşuyor, iş adamları konuşuyor, kurumlar konuşuyor, esnaf konuşuyor, vatandaş konuşuyor. Cumhurbaşkanlığı sarayı baktı ki halk konuşuyor, şimdi insanlarımızı, sanatçılarımızı fişlemeye başlamış ve yine aynı baskı yöntemiyle halkımıza gözdağı vermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
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    'DEMOKRASİMİZE DARBE İNDİRİLMİŞTİR'

    CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ise "Siyasi iktidarın baskısıyla YSK'nın vermiş olduğu hukuktan yoksun kararla demokrasimize büyük bir darbe indirilmiştir" derken, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sosyal medya üzerinden düşüncelerini ifade eden sanatçıların Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi tarafından fişlendiği ve 'kayıt' adı altında bu listenin paylaşıldığının bilindiğini söyledi. 

    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de, "Demokrasi nöbetlerini diktatörlüğe geçmek için mi tuttuk Türkiye çapında? 6 Mayıs YSK darbesiyle demokrasi katledildi" dedi.

    MHP'Lİ AKÇAY'DAN CEVAP: SEÇİMİN MAĞDURU BİNALİ BEY

    AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP'li milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vererek, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi konusunda YSK'nın hukuk temelinde ortaya koyduğu karar ve netice olarak millet iradesine başvurmak üzere seçime girilecek olunması, oluşan şüphelerin ve usulsüzlüklerin ortadan kalkması ve toplumsal vicdanı rahatlanması açısından önemli bir karardır. Türkiye'nin hukuk gücü, demokrasi gücü bu süreçleri olgunlukla ve sakinlikle yürütmeye muktedirdir" dedi.

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, seçimin mağdurunun Binali Yıldırım ve İstanbul seçmeni olduğunu savunarak, "İstanbul gibi, 8,5 milyon vatandaşımızın seçmen olduğu bir şehirde bir usulsüzlük ve hukuksuzluk olduğu açıktır" diye konuştu.

    © AA / Aytaç Ünal
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    CHP'Lİ ÖZKOÇ: TAM BİR HUKUKSUZLUK

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, YSK'nın İstanbul kararını tam bir hukuksuzluk olarak değerlendirerek, "YSK açık açık kendi içtihatlarına karşı çıkmıştır. Beka sorunu nedir, bir kere daha söyleyeyim. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan kişilerle oturup ittifak yapmak beka sorunudur. Hukuka saldırıdan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat geren kişilerle oturup ittifak yapmak beka sorunudur" dedi. Özkoç'un sözlerine MHP’li milletvekilleri oturdukları yerden tepki gösterdi.

    AK PARTİ'Lİ ÖZKAN'DAN KAYIŞOĞLU'NA CEVAP

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP’li milletvekillerinin YSK’nın kararına gösterdiği tepkilere cevap vererek şöyle dedi:

    "Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun bir ifadesini dinledik. 'Kaynayan kazan taşmaz mı? Sandıkları aşmaz mı? Seçmenin oyunu yok sayan, darbeyle buluşmaz mı?' Şimdi soruyorum; Burada 'milletin oyunu yok sayan' derken bu ülkenin hukuk düzenini ve bundan sonra da bir darbe çığırtkanlığını yapmak nasıl kabul edilebilir, nasıl bu kutsal Meclis çatısı altında alkışlanabilir?" dedi.

    HDP'NİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

    Öte yandan, HDP'nin YSK'nın 31 Mart İstanbul seçimlerine dair 6 Mayıs 2019 tarihli iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması gerekçesiyle Meclis araştırması açılması için verdiği önerge reddedildi. 

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, İBB, Seçim iptali, Cumhur İttifakı, seçim, İstanbul, YSK, MHP, AK Parti, CHP, TBMM
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