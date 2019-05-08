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23:09 08 Mayıs 2019
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    Erkan Akçay

    MHP'den CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a: Genel Başkanımıza yönelik sistematik saldırının sözcüsü olmuştur

    © AA /
    Türkiye
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    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamasına tepki gösterdi. Akçay, "CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bugünkü basın açıklamasıyla, Türk siyasetinde dürüst ve ilkeli siyasetin simgesi olan Sayın Genel Başkanımıza yönelik sistematik saldırının sözcüsü olmuştur" ifadelerini kullandı.

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    © AA /
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    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Bahçeli yok hükmündedir" sözlerine yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

    "CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bugünkü basın açıklamasıyla, Türk siyasetinde dürüst ve ilkeli siyasetin simgesi olan Sayın Genel Başkanımıza yönelik sistematik saldırının sözcüsü olmuştur" diyen Akçay, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve sözcüleri son günlerdeki konuşmalarıyla siyasi ahlaksızlığın çamurunda debelenmektedir" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesinin ardından kullandığı sloganın 'FETÖ'cülere ait olduğunu' öne süren Akçay, açıklamasını "CHP sözcüleri ve milletvekilleri her konuşmalarında ‘her şey çok güzel olacak’ diyerek FETÖ’cülere ait subliminal mesajlar vermektedir. CHP sözcülerinin siyaseti değersizleştirerek hakaret ve küfür seviyesine düşürmesi zaaf belirtisidir" şeklinde sürdürdü.

    CHP’yi 'PKK ve FETÖ ile işbirliği' ile suçlayan Erkan Akçay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    Engin Özkoç
    © Fotoğraf : TBMM
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    'ÖZKOÇ PARTİSİNİ TARİF EDİYOR'

    - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesini beka sorunu olarak görmektedir. Asıl beka sorunu İstanbul’da FETÖ’cülerle işbirliği yapmak veya FETÖ’cülerin sandıkta milletin oyunu çalmasına göz yummaktır. Asıl beka sorunu Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasal bir kurumu olan YSK’yı yok sayıp tehdit etmek, onun üyelerini hedef göstermektir. CHP’li Engin Özkoç şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan kişilerle ittifak yapmanın beka sorunu olduğunu söylemektedir. Çok doğru bir tespittir. Doğru söze ne denir. Tam da HDP, İmralı Canisi, Kandil ve FETÖ ile işbirliği yapan kendi partisi CHP’yi tarif etmektedir.

    'FETÖ'CÜLERİ ADANA'DA ALKIŞLATAN KILIÇDAROĞLU DEĞİL MİYDİ?'

    - CHP’li Engin Özkoç hukuka saldırıdan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat geren kişilerle oturup ittifak yapmanın beka sorunu olduğunu söylemektedir. O zaman adama sormazlar mı FETÖ’cüleri savunmak için mahkeme önlerinde, televizyonlarda, gazetelerde hukuka saldıran CHP milletvekilleri değil miydi? Cezaevindeki FETÖ’cü hainleri Adana’da miting meydanında alkışlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Devletin gizli belgesini sızdıran CHP milletvekili değil miydi?

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
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    'KİMSE MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALAMAZ'

    - CHP’li Özkoç TC’yi silen milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla birlikte olmanın beka sorunu olduğunu söylemektedir. Seçimi kazanan bazı CHP’li belediyeler TC ibaresini astırmıştır. TC ibaresini asmak önemlidir. Ancak ne hikmetse CHP’li bazı belediyeler TC ibaresini astırırken CHP; HDP, Kandil, PKK, YPG ve FETÖ’cülerle ittifaka tam gaz devam etmektedir. CHP’li Özkoç Türklüğü reddeden, milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla birlikte olmanın beka sorunu olduğunu söylemektedir. Milliyetçilik ayaklar altında değildir. Kimse de milliyetçiliği ayaklar altına alamaz. Bugün milliyetçilik baş tacıdır. Ancak Türklüğü reddeden ve Türk milliyetçilerine düşmanlık yapanların başını CHP çekmektedir.

    Etiketler:
    FETÖ, Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP
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