Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya: Adaleti gasp edemezler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın kamuoyu ile paylaştığı açıklamaya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "YSK, haksızlığın, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti gasp edemezler" dedi.

© AA / Metin Aktas YSK: Kılıçdaroğlu kurul üyelerini hedef göstermiştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK’nın kendisinin adını anarak yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “YSK'nın yedi üyesi hakim sıfatları dururken demokrasiyi katletmeye kalkıştılar. Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız!” dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK; haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler.

YSK'nın yedi üyesi hakim sıfatları dururken demokrasiyi katletmeye kalkıştılar. Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız!

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız”.