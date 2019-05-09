AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılara: Sanatınız da adamlığınız da yalan

Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanatınız da adamlığınız da yalan!" dedi.
AK Partili Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta 'emir komuta zinciri' gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!"
Sanatınız da adamlığınız da yalan!— Recep Özel (@recepozel32) May 8, 2019
Seçim yenilemeye verilen tepki adeta "emir komuta zinciri" gibi!
Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular!
Şimdi Ekrem için sıraya girdiler!
Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!
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