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    İstanbul Yerel Seçim 2019 Sonrası Ak Parti Afiş

    AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu: Oy sayım döküm cetvellerinin 5 bin 388'i mühürsüz

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye
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    AK Parti Genel Merkezi'nin YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından hazırladığı videoda, sandık kurullarının hazırladığı 31 bin 280 sandıktaki oy sayım döküm cetvelinden 5 bin 388’inin mühürsüz, 694’ünün imzasız, 214’ünün ise boş olduğu belirtildi.

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    © AA / Mustafa Kamacı
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    AK Parti'nin hazırladığı 6 dakika 25 saniyelik video, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Seçimin iptalinin gerekçelerinin grafiklerle anlatıldığı videoda, İstanbul seçim sürecinde yaşananlar aktarıldı.

    Geçen yıl seçim kanununda yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanları ve kurulun en az bir üyesinin kamu görevlisi olması şartı getirildiği hatırlatılan videoda, ilçelerin mülki idarelerinin o ilçede görev yapanların listesini ilçe seçim kurululun talebi üzerine teslim etmesi gerektiği belirtildi. Videoda, kurulun da bu liste üzerinden kura ile sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üyesi ataması yaptığı hatırlatıldı.

    ​Buna rağmen 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da kanunun bu hükmünün açıkça ihlal edildiğinin vurgulandığı videoda, "İstanbul'da 31 bin 280 sandık bulunmaktadır. Bu da 31 bin 280 devlet memuru, sandık kurulu başkanı ve 31 bin 280 memur üye demektir. YSK'nin tespitlerine göre seçimlerde görevlendirilen 6 bin 644 kişinin sandık kurulu başkanı ve 13 bin 98 sandık kurulu üyesi olması kanunen yasaktır." denildi.

    Görev alan sandık başkanı ve memur üye toplam sayısının 62 bin 560 olduğu bildirilirken, bunlardan görev almasının kanunen yasak olanların sayısının 19 bin 742 olduğu tespitine yer verilen videoda, bu 19 bin 742 kişinin nerelerde çalıştıkları sayılarıyla detaylı olarak aktarıldı. 

    'USULSÜZLÜKLER'

    Oy pusulaları seçim kurullarına teslim edildi.
    © AA / Recep Çelik
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    AK Parti'nin hazırladığı videoda, İstanbul seçimlerinde sandık kurullarının hazırladığı 31 bin 280 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin usulsüzlüklere de yer verildi. Buna göre kullanılan oyların 5 bin 388’inin mühürsüz, 694’ünün imzasız, 214’ünün boş, 498’inde rakam belirtilmemiş, bin 135’inde ise sayı eksikliği olduğu tespit edildiği vurgulandı.

    Videoda, YSK tarafından kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üye atanan 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin "kayıp olduğunu ve YSK sistemine boş olarak işlendiğini" tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca, kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üye atanan 101 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin de imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik olarak YSK sistemine işlendiği belirtildi.

    Kanunun aradığı 2 konuda usulsüzlük yapılan sandık sayısı toplamının 123, bu sandıklardaki toplam oy sayısının ise yaklaşık 42 bin oy pusulası olduğu belirtilen videoda, YSK'nin hem sandık kurulu başkanı ve memur üyesi kanunsuz atanan hem de oy sayım ve döküm cetveli olmayan ya da boş olan 123 sandıktaki yaklaşık 42 bin oy pusulasının kontrol ve denetiminin yapılamayacağından dolayı şüpheli hale geldiğine hükmettiği kaydedildi.

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    © AA / Behçet Alkan
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    Videoda, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde adaylar arasındaki oy farkının 13 bin 729 olması, denetlenemez ve kontrolü sağlanamaz yaklaşık 42 bin şüpheli oy pusulasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin sonucunu doğrudan etkileyeceğine hükmettiği ve bu nedenle seçimin yenilenmesine karar verdiği belirtildi.

    'NEDEN İLÇE SEÇİMLERİ VE DİĞER SEÇİMLER İPTAL EDİLMEDİ?'

    AK Parti tarafından hazırlanan videoda, "Neden ilçe seçimleri ve diğer seçimler iptal edilmedi?" sorusuna da yanıt verildi. YSK'nin gündemine sadece itiraz edilen konuları aldığı söylenen videoda, AK Parti’nin itiraz ettiği hususların İstanbul Büyükşehir Belediye ve Büyükçekmece Belediye seçimlerine yönelik olduğu, MHP'nin ise Maltepe İlçe Belediye seçimine itiraz ettiği kaydedildi. YSK'nin de bu nedenle bu 3 seçimi inceleyerek kararını verdiği aktarıldı.

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    YSK’nin karar verme sürecinde belirleyici olan en önemli hususun 'kanuna aykırı 2 usulsüzlüğün bir arada yaşandığı' sandıklar olduğu bildirilirken bu 2 usulsüzlüğün bir arada yaşandığı sandık sayısının Maltepe’de 1 , Büyükçekmece’de ise bu şekilde bir sandık bulunmadığı, bundan dolayı Maltepe ve Büyükçekmece İlçe Belediye seçimleri yenilenmediği kaydedildi.

    Videoda YSK'nin ara kararı gereğince 22 ilçedeki 57 sandıkta yapılan oy sayımları sonrasında Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde 4 sandıkta kanunen bulunması gereken sandık seçmen listesi, oy sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağı bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

    Hem "Sandık başkanları ve sandık kurulu memur üye" konusundaki hem de "oy sayım ve döküm cetvellerine" ilişkin usulsüzlüğün beraber yaşandığı belirtilen 123 sandığın ilçelere göre dağılımı da videoda grafik olarak sunuldu. 

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    Etiketler:
    İstanbul, YSK, AK Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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