TDK Başkanı Gülsevin: Diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Günümüzde Türkçe ve Türk Dil Kurumu" konulu programda konuşan Gülsevin, Türkçenin günümüzdeki ve gelecekteki durumunu değerlendirdi.
Dilin sadece bir iletişim aracı olmayıp, aynı zamanda kimliğin de bir parçası olduğunu belirten Gülsevin, son yıllarda dünya genelinde Türkçe öğrenmeye yönelik ilginin arttığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı izni ile faaliyet sürdüren Türkçe kurslarının çeşitli ülkelerde dil eğitimi verdiğini aktaran Gülsevin, zengin bir dil yapısına sahip Türkçenin dünyada itibarı yükselen bir lisan olduğunu anlattı.
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Tarihçilerin Türk dili ve kültürünü bir ırmağa benzettiklerine dikkati çeken Gülsevin, şöyle devam etti:
Gülsevin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kursların yanı sıra Yunus Emre Enstitüsünün de dünyanın dört bir tarafında Türkçe öğrettiğine işaret ederek, "Dünyada Türkçenin itibarı çok yüksek. Dizi filmlerin dünyaya ihraç edilişi sıralamasında Amerika'dan sonra Türk dizileri 2. sırada yer almakta olup, dünya dizi film pastasının yüzde 25'i Türkiye'ye ait. İşte bu diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz. Türk dizileri sayesinde birçok ülkede Türkçe öğrenme sayısı da gittikçe artıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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