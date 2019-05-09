Metiner: Gül’e ve Davutoğlu’na FETÖ’cülerin biçtiği rol biliniyor

Metiner, “15 Temmuz’da asker kılığındaki FETÖ’cü teröristlerin başaramadığını şimdi siyasi ayak üzerinden başarmaya çalışıyorlar. Gül’e ve Davutoğlu’na FETÖ’cülerin biçtiği rol biliniyor” dedi.
Metiner'in açıklamalarından şunlar öne çıktı:
- Türkiye’ye karşı, ‘AK Parti ve Erdoğansız bir Türkiye’ operasyonu çekiliyor. Bu operasyonda Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun kilit isim olarak rol alması oldukça dikkat çekicidir. İhanetin nereden geldiğini görmemiz açısından oldukça manidar söylemlerdir bunlar.
- Dışarıda ve içeride ne kadar Erdoğan düşmanı eski Türkiye bileşenleri varsa onlarla aynı safta hizalandıklarını görüyoruz. Türkiye düşmanlarıyla aynı safta hizalanmaları onlara utanç olarak yeter.
- FETÖ’nün AK Parti içindeki siyasi ayaklarını arayanlar bu ihanetçilere ve onlarla beraber hareket edenlere baksınlar. Ben sözünü dolambaçlı söyleyenlerden değilim. İşte açık açık söylüyorum: Gül ve Davutoğlu’nun yaptığı ihanetin ötesinde bir başka iltisakın ürünüdür.
- Venezüella'da yapılmak istenen şey Türkiye’de de yapılmak istenmektedir.” diyen Metiner, “Erdoğan’sız bir Türkiye isteyenlerle birlikte hareket edenler, geçmişte içimizdeki unvanları ne olursa olsun FETÖ’nün de iplerini elinde tutan güç odaklarının siyasi ayaklarıdırlar. Yılanı koynumuzda beslemişiz meğer. Hala içimizde yılanların olduğunu görmezsek daha çok ısırılırız.
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