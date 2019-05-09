Kılıçdaroğlu: Gül ve Davutoğlu bu sorgulamayı kendi vicdanlarında yaptılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhuriyet gazetesinin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konsere katıldı.

Burada Cumhuriyet muhabiri Mahmut Lıcalı'nın sorularına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını da değerlendirdi.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini iptal ettiği gerekçesiyle tepki gösteren Gül ve Davutoğlu için Kılıçdaroğlu, “Bu kararı sağduyu sahibi olan herkesin vicdanında sorgulaması gerekiyor. Sanıyorum Sayın Gül de, Sayın Davutoğlu da bu sorgulamayı kendi vicdanlarında yaptılar ve bu kararı doğru bulmadılar” dedi.