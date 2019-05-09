AK Partili Yavuz: Şahan Gökbakar'ın taklidi eğlenceli olmuş, ama diyete de dikkat etmek şart

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün kişisel Twitter hesabında komedyen Şahan Gökbakar'ın kendisini taklit ettiği videoyu paylaştı. Yavuz, "Şahan Gökbakar'ın taklidi amma da eğlenceli olmuş, ama diyete de dikkat etmek şart tabii" dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" ifadesi nedeniyle kendisini taklit eden komedyen Şahan Gökbakar'a dün akşam saatlerinde yanıt verdi.

Söz konusu videoyu kişisel Twitter hesabı üzerinden takipçilerine aktaran Yavuz, "Şahan Gökbakar'ın taklidi amma da eğlenceli olmuş, ama diyete de dikkat etmek şart" diye yazdı.

@sgokbakar 'ın taklidi amma da eğlenceli olmuş 🤣 ama diyete de dikkat etmek şart tabi. 😉https://t.co/PyZuUXU7SH pic.twitter.com/kTvZmIkHlQ — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) May 8, 2019

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