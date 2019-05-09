Nazlı Ilıcak: 'Türkiye İttifakı' söylemini önemli buluyorum

Fuat Uğur, Türkiye gazetesinde "Nazlı Ilıcak’ın ilginç mektubu" başlığıyla yayımlanan yazısına "Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Basın Koordinatörü Beril Eski, FETÖ soruşturmasından tutuklu bulunan ve geçenlerde Anayasa Mahkemesinin 'hak ihlali' başvurusunu reddettiği gazeteci yazar Nazlı Ilıcak’tan gelen bir mektubu gönderdi bana" bilgisini vererek başladı.
Uğur şöyle devam etti:
Evet, Nazlı Ilıcak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TÜRKİYE İTTİFAKI söyleminden yola çıkarak çok ilginç bir mektup kaleme almıştı.
Aynen yayınlıyor ve yorumu da size bırakıyorum:
'Türkiye iyi ise ben de iyiyim
Artık Türkiye’nin barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Türkiye ittifakı' söylemi, bu yolu açabilir.
Ben, bu çağrıya, bu çağrının samimiyetine inanmayı tercih ediyorum.
Ayrıca, Adalet Bakanlığında reform çalışmaları yapıldığını duyuyoruz. Bakanlık, karşı görüşteki birçok gazetecinin fikrini de almış. Özellikle terör tanımının, keyfîlik ve aşırılığa son verecek şekilde yeniden yapılması, kapsamının daraltılması gerekiyor.
Özetle herkesin öz eleştiriye ihtiyacı var. Ben cezaevinde kendi muhasebemi yaptım.
'Türkiye ittifakı' söylemini önemli buluyorum. Çünkü Türkiye iyi olunca hepimiz iyi olacağız.
Tek vatanımız var: Türkiye.
Tek çare: Hukukun üstünlüğü, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasi.'"
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