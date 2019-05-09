İmamoğlu'nun İBB'deki basın danışmanı işten çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi sonrası vekaleten başkanlık koltuğuna oturan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak göreve getirdiği Murat Ongun'u işten çıkardı.

Oda TV'de yer alan haberde, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi’nden beri danışmanlığını yapan gazeteci Murat Ongun'un ardından diğer danışmanların da işten çıkarıldığı belirtildi.