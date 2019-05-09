Kayıt
11:23 09 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İmamoğlu: YSK'nın kararı benim için sıfır mahiyetinde

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 136

    31 Mart'ta İBB Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, "7 YSK üyesinin oy kullanarak mazbatamı alması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Evet, şu an yetkili kurul orasıdır ancak benim için sıfır mahiyetindedir" dedi. İmamoğlu, "Ben topluma 'haddini bil' diyen bir siyasetçi asla olmayacağım. O anlayışa sahip siyasetçilerin de miadı dolmuştur" ifadesini kullandı.

    Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinden sonra gözler 31 Mart'ta seçilen Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

    YSK kararından sonra nasıl bir yol izleyeceği merak edilen İmamoğlu, Sözcü gazetesinden Uğur Dündar'a konuştu. İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    Yaptığınız ilk açıklamada YSK'nın bu kararının kul hakkı yemek anlamına geldiğini ifade ettiniz. AKP'ye oy veren inançlı, muhafazakar yurttaşlarımızla konuştuğumda gördüm ki çoğu sizinle hem fikir…

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    'YSK hakkımızı yedi ama hesaplaşma vakti değil' diyen İmamoğlu: Taşkınlık yok, ayrıştırmak yok, her şey çok güzel olacak
    "Kesinlikle AKP'ye oy vermiş seçmenlerin kul hakkı üzerinden, adalet üzerinden, vicdan üzerinden, ahlak üzerinden ciddi anlamda bize destek vereceğini düşünüyorum. Bir cümlem daha var. Anamın ak sütü kadar temiz bir seçim kazandım. Bu konuda son derece netim. Kaldı ki uydurma gerekçeler silsilesi yani 8 parça uydurma gerekçe öne sürülüp hiçbir şey bulunamayarak bir şey yakalar mıyız diye bir bahane üretip sürecin bu şekilde neticelendirilmesi kesinlikle kul hakkı, 16 milyon insanın hakkının yenmesi, zaman kaybıdır. Türkiyemiz demokrasi mücadelesine verilen en büyük zarar ve ihanettir. Bu kavramlar üzerinden demokrasiye inanmış, az önce bahsettiğim tüm bu duyguları hisseden AKP'li hemşerilerim, dostlarım…"

    Kampanya ağırlıklı olarak mübarek Ramazan ayına denk geliyor. Bunu yani kul hakkı yenmesini kampanyanızda kullanacak mısınız?

    "Tabii ki Ramazan'ın benim için ayrı önemli bir yeri var. Yani bir kampanya sürecinde biz yine vatandaşlarımızla konuşacağız, elbetteki mağduriyetlerimizi anlatacağız. Çünkü bu mağduriyet şahsi bir mağduriyet değil. Ben seçilmiş bir belediye başkanı olarak gideceğim. Bunun da altını çiziyorum. Yani Ramazan ayında ve sonrasında sokaklarda seçilmiş İBB Başkanı olarak gezeceğim. 7 YSK üyesinin oy kullanarak benim elimden mazbatamı alması benim için benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Evet, şu an yetkili kurul orasıdır. O bir karar almıştır. Ancak benim için sıfır mahiyetindedir. Ramazan ayında ve bayramda bütün İstanbul'u gezeceğim. Sonrasında da seçim gününe kadar yine aynı güler yüzle insanlara umut vererek İstanbul'da güzel bir yaşamın mümkün olduğunu hatırlatarak ve aynı zamanda bunun Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde önemli bir adım olduğunu anlatarak oy isteyeceğim. Er ya da geç hak yerini bulacak."

    'O ZAMAN REFERANDUM DA ŞAİBELİ, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ DE ŞAİBELİ

    Kararın açıklandığı gün yaptığınız konuşmada ve ertesi gün FOX ana haberde YSK üyelerinin kararlarını dayandırdığı sandık kurullarına değindiniz. Aynı kurulların 16 Nisan Anayasa Referandumunda ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görev yaptığını belirterek 31 Mart dahil olmak üzere üç seçimde görev yapmış olanlar varsa bana başvursunlar dediniz. Böyle başvurular geliyor mu?

    "Evet mesaj yazanlar da oldu."

    Geldiği takdirde ne yapacaksınız? Zira madem bu seçim iptal ediliyor. Onların da iptal edilmesi gerekir diyenler oluyor.

    © REUTERS / MURAD SEZER
    İmamoğlu: Aynı sandık kurullarıyla belirlenen anayasa da, Cumhurbaşkanlığı da şaibelidir
    "Gayet tabi bir şaibe varsa, bir yolsuzluk varsa öyle kabul ediyorsanız o minvalde o sandıklarda bulunan insanlar varsa ki var, bunu biliyoruz. O zaman ikisi de şaibeli. Yani referandum da şaibeli, Cumhurbaşkanlığı seçimi de şaibeli. Bu manada en azından bunun tespitini kamuoyu ve vatandaşla paylaşacağım. Yani bunun sadece bu seçime ait olmadığını, sadece bu seçimde bankalardan sandıklara görevli istenmediğini ki yazılı bir şekilde bankalar bunu beyan ettiler, bunları vatandaşlarıma açık seçik bir şekilde anlatacağım. Bu şekilde onların yüreğine su serpeceğim. Çünkü onları hukuksuzlukla suçluyorlar, yolsuzlukla suçluyorlar, hain diyorlar. Yani bu kadar ileri gidiyorlar. Bu insanlar bizim masum insanlarımız. Bu çok ayıp, hukuk ötesi bir şey ve tarifi yok."

    Peki bu tespit gerçekleşti diyelim o zaman YSK'nın size yönelik iptal kararı havada kalmış olmuyor mu?

    "Kesinlikle öyle olacak. Zaten havada. Şu anda irtibat kuran insanlar var, mesaj atan vatandaşlarımız var. Bunu şeffaf bir şekilde vatandaşıma duyurmanın mesajını vermeye çalıştım orada. Zaten toplumun vicdanında hiçbir şekilde kabul görmüyor. Sokaklarda, caddelerde uçakta gittiğim her yerde insanların coşkulu bir şekilde bize sarılması, çok üzüldüklerini ama konuştuktan sonra yine sürece umutla sarıldıklarını ifade etmeleri dolayısıyla havada kalıyor. Ben seçimi kazandım ama bir kez daha demokrasi adına cevap vereceğimizin işaretlerini vatandaşlarımızdan alıyorum…"

    'HADDiNi BiL DiYENLERiN MiADI DOLDU'

    Her şey çok güzel olacak diyerek sosyal medyada paylaşım yapan, sizin çağrınız üzerine destek veren… O geceki konuşmanızda ‘ülkenin işadamları, sanatçıları, sporcuları konuşsun' dediniz ve adeta çığ gibi ‘her şey çok güzel olacak' etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Bugüne kadar suskunluk sarmalı içerisinde bulunan sanatçıların pek çoğu sizi destekleyen mesajlar verdiler ve korku duvarı yıktılar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı iş dünyasını daha sonra sert bir şekilde uyardı. Ayrıca bugün öğrendik ki, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dairesi Başkanı ‘Her şey çok güzel olacak' paylaşımı yapan sanatçıları arşivlemiş, fişlemiş. Bu konuda ne diyeceksiniz?

    Twitter
    Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı, İmamoğlu'na destek veren ünlülerin listesini paylaştı
    "Her şey çok güzel olacak diyen sanatçılara Cumhurbaşkanlığı'nda görev yapan bir şahsın aşağılayıcı ve tehdit edici bir dil ile bir açıklamasını gördüm. Aynılarını misli misli iade ediyorum. Şunu demek istiyorum; haddini bilsin. Bu ülkede siyasiler seçilirken toplumsal bir mücadele veriyoruz. Ben niye herkes konuşsun diyorum. Niye ‘Her şey çok güzel olacak' diyorum. Koltuk ne ki, önemli olan yaşamımız. Esas olan toplumsal yaşamın kalitesi. İnsanların birbirine olan saygısı, bu şehrin gelişimi, bu şehrin dünyanın en güzel şehri olma mücadelesi. Ben bu mücadeleyi veriyorsam herkesi de bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. Bundan daha doğal ne olabilir? Haddini bil tarifi var ya, haddini bilecek olanlar siyasiler. Ben her zaman söylüyorum, ben görevimi iyi yaparsam alnım ak ne güzel ama görevimi kötü yaparsam haddimi bilmem lazım topluma karşı. Ben topluma haddini bil diyen bir siyasetçi asla olmayacağım. O anlayışa sahip siyasetçilerin de miadı dolmuştur."

    O nedenle korkmayın, hakkınızı aramaya devam edin. Kimseye hakaret etmedikçe, hiçbir suça dönük ifadede bulunmadıkça korkulacak bir şey yok diyorsunuz.

    "Her şey çok güzel olacak bundan daha güzel bir tarif olabilir mi…"

    'HALK BENi ÇOK SAMiMi VE GERÇEKÇi BULDU'

    AKP, İstanbul'u vermek istemiyor bu çok net bir şekilde anlaşılmış durumda. Ama bu YSK'nın kararıyla birlikte tepkiler artıyor. AKP adayı Sayın Binali Yıldırım'a oy vermiş insanların da sizi destekleyeceği ifade ediliyor. Bu arada ekonomi sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Dolar artmış durumda ve daha seçime 45 gün var. Bu sıkıntılar devam edecek. AKP bunların aleyhine sonuç vereceğini görmüyor mu da ısrarını sürdürüyor? Ya da hesabı planı nedir?

    İBB binası
    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu'nu takipten çıkaran İBB, on binlerce takipçi kaybetti
    "Yani bu akıl tutulması. Başka bir tarif bulamıyorum. Demokraside sizin görev aldığınız gün, 94 yılında kim size engel olmuş ki? Yani size yapılmış birkaç müdahalenin misli misli fazlasını görevi teslim almış,seçimi kazanmış bir insana yapıyorsunuz. Bu hangi vicdana sığar? Bu her şeye aykırı. Demokrasiye, hukuka aykırı. Bir de kimin malını kime vermiyorsunuz? 16 milyona ait bir varlığın yönetme hakkını vatandaş diyor ki, ‘Ben İmamoğlu'nu çok sevdim, ona vermek istiyorum' Bazılarını kendi malı mülkü gibi görüyor olabilir. Böyle bir alışkanlığa dönüştürmüş olabilirler, oradaki ortamlarını. Ama bu bitti artık. Bu memleketin malının, mülkünün tüm insanlara ait olduğunu eşit bir şekilde topluma dağıtılması gerektiğini, bütün bu şehrin nimetlerini insanlarına sunulması gerektiğini illa ki anlayacak. Ben bütün bu olanlara akıl tutulması diyorum."

    U.D: Peki, ‘Seçim sonucunu kabul etmeyerek ve sonraki zorlamalarla, baskıcı söylemlerle AKP varlık nedenine harakiri yapıyor' diyenleri haklı görüyor musunuz?

    "Ben bunu o şekilde tarif etmem. Bunu daha çok beraber siyaset yaptığı insanlar böyle tarif ediyor. AKP sürecinin ve hatta siyasal anlamda parti kavramıyla bittiğini düşünüyorum. Çünkü o parti içerisinde mücadele etmiş birçok arkadaşım var. Ve yan yana ilçe başkanlığı yaptığım arkadaşlarım var. Milletvekilleri var, bakanlar var. Yani çaba gösterip, alın teri döküp bu yerleri bu makamları elde etmiş insanlar var. Dolayısıyla bütün adalet duygusunu, alın teri duygusunu, emek duygusunu kendi içinde yitirmiş oldu AKP bence. Tabi kendi içlerindeki kanaatleri onlara bırakıyorum."

    Halk sizi niçin sevdi?

    "Bence çok samimi ve gerçekçi buldu. Kimseyi ötekileştirmedik. Hakkımızı savunduk, yedirmedik ama kimsenin de kalbini kırmadık."

    İlgili konular:

    Star yazarı Kekeç: İmamoğlu, hakkında yazdığım bütün yazılar için dava açtı
    Sibel Tüzün: TRT FM'de konuk olacağım program Ekrem İmamoğlu paylaşımım nedeniyle iptal edildi
    İBB, İmamoğlu paylaşımlarını sildi
    Gökhan Özoğuz'dan İmamoğlu paylaşımı: Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır
    İmamoğlu: Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz, onu da söyleyeyim
    İmamoğlu: İBB'de beni en çok etkileyen, israfla ilgili tespitlerimiz oldu
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YSK, CHP, AK Parti, Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kendi mezar taşıyla Taksim'de dolaştı: Mezar yeri alamadım daha
    Karikatür
    İran: Nükleer anlaşmadaki çıkarlarımız korunmazsa, 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini arttıracağız
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet