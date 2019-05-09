Jet Fadıl'ın yargılandığı davadan: 'Cübbeli Ahmet’e şantaj yapıldı'

İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde paraları topladığı halde inşaatı tamamlamadığı gerekçesiyle dolandırıcılıkla suçlanan ve 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ile Mehmet Salih Obut katıldı. Duruşmada 23 şikayetçi daha dinlendi.

Milliyet gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, duruşmada söz alan 110 mağdurun avukatı Yaşar Metehanoğlu, 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye özel hayatına ilişkin görüntülerle şantaj yapıldığını öne sürdü.

Avukat, Jet Fadıl'a ait Didim'deki Kapris Oteli'ni bir yıllığına kiralayarak kaldığı dönemde, özel hayatına ilişkin görüntülerin çekildiğini öne sürdü.

Avukat bu görüntülerle, Ünlü'ye yakın mağdurların Jet Fadıl hakkında şikayetçi olmaması için şantaj yapıldığını iddia etti. Metehanoğlu bu görüntülerin olduğu CD'yi mahkemeye sunmak istedi.

Ancak mahkeme dava konusuyla ilgisi olmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Mahkeme diğer şikayetçilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.