Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu

Almanya'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sanatçı Müjdat Gezen, pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle yurt dışına çıkamadı.

Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sahneleyeceği tiyatro oyunları dolayısıyla Köln'e gitmek üzere havalimanına gelen Gezen'in pasaportuna el konulduğunu duyurdu.

Ülgen, "Büyük rezalet, yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. Sabiha Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Yırt dışında oyunu vardı. Ekip gitti Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyecek büyük zarara uğramcmıza neden olundu. — Av. Celal ÜLGEN (@celalulgen) 9 мая 2019 г.

​​Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sanatçı Metin Akpınar’la birlikte ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan Müjdat Gezen’in adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı verilmiş, alınan karar 23 Ocak’ta kaldırılmıştı.