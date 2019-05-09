İmamoğlu: Ruhumda zerre kadar korku yok

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı kazanan ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimi iptal etmesi nedeniyle mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi: "Zerre kadar ruhumda korku yok çünkü şuna inanıyorum, doğruları yapma çabası içerisindeyim ve doğruları büyük oranda başardığımı düşünüyorum."

DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan CHP'li İmamoğlu, 23 Haziran'da yeniden yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimlerine karşı tüm tedbirleri alacaklarını ve hiçbir unsuru boşlukta bırakmayacaklarını söyledi.

© REUTERS / KEMAL ASLAN İmamoğlu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele gerektiriyor

İmamoğlu, ikinci seçimin de 31 Mart seçim sonucunu teyit edeceğine inandığını ifade etti.

İmamoğlu, YSK kararı sonrasında Türkiye'nin bir diktatörlüğe dönüştüğü şeklindeki yorumları tasvip etmediği mesajı vererek, "Bu kavramları bugün bu şekilde konuştuğumuz zaman birilerinin ekmeğine yağ süreriz. Çok net ifade ediyorum: Türkiye'nin insanı özgürlüğüne düşkündür, Türkiye'nin insanı asla diktayı kabul etmez, etmemiştir de. Bugün eğer Türkiye'de demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz. Bir yerlerinde eksik yaptık demek ki, sıkıntı var. O bakımdan şu anda benim verdiğim mücadele tamamen odur. Diktatör, dikta rejimi vesaire tüm bu kavramlar şu an asla Türkiye'de konuşulmaması gereken kavramlar" diye konuştu.

İBB'ye başkanlık ettiği 19 gün içinde belediyenin iyi yönetilmediği, hem mali açıdan hem hukuk hem adil olma açısından birtakım sıkıntılar tespit ettiklerini, çok büyük bir israf gördüklerini belirten İmamoğlu, "Bazı tespit ettiğimiz unsurları zaman içerisinde toplumla da paylaşacağız. Toplum bilgilensin. Kendine ait bir varlığın nasıl yönetildiğini nasıl dağıtıldığını görmesi açısından bunlar önemli" dedi.

'ÇOK AŞIRI, ÇOK LÜKS, YANİ GEREKSİZ'

© AA / Muhammed Enes Yıldırım İmamoğlu: YSK'nın kararı benim için sıfır mahiyetinde

İmamoğlu belediyedeki israfla ilgili olarak, "Araç sayısı, çalışanla ilgili pozisyonlanmalar çok enteresan, bir kişinin yapabileceği şeyi 5 kişiye yaptırma gibi ortamların sağlanması… Ben belediye başkanı olarak 19 gün kendi aracıma bindim tek bir an bile bir koltuğuna oturmadım oradaki belediye araçlarının. Çünkü çok aşırı, çok lüks. Yani gereksiz. İBB'nin yakışan bir aracı olur, onun alternatifi başka aracı vardır, ama onlarca araca gerek yok yani" diye konuştu.

İmamoğlu "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Evden, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan, kardeşimden helallik alıp çıktım. Bunun anlamını, aslında ne demek istediğimi toplum anlıyor. Bu tür mücadeleler, toplumsal mücadeleler. Türkiye'nin bugünkü koşullarında ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Korkuyla bu süreç yönetilemez zaten. Zerre kadar ruhumda korku yok çünkü şuna inanıyorum, doğruları yapma çabası içerisindeyim ve doğruları büyük oranda başardığımı düşünüyorum" yanıtını verdi.