MEF Üniversitesi Rektörü Şahin'den 23 Haziran'a mazeretsiz sınav: Gelmemezlik yapmayalım

MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin, Twitter'dan öğrencilerine seslenerek, 23 Haziran'da bir sınav olacağını duyurdu. Şahin, sınava giremeyecek öğrenciler için mazeret sınavı da yapılmayacağını belirtti.
Sevgili Öğrencilerim,— Muhammed Sahin (@Muhammed__Sahin) 8 мая 2019 г.
23 Haziran'a tüm öğrenciler için bir sınav koyduk. Sınava gelmemezlik yapmayalım, mazeret sınavı olmayacak sonra : )
"Sınava gelmemezlik yapmayalım, mazeret sınavı olmayacak sonra:)" diyen Şahin, böylece 23 Haziran'da tekrar edilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanabilecek ancak şehir dışında olması muhtemel öğrencilere, o gün İstanbul'da bulunmaları için bir neden sunmuş oldu.
YSK, 6 Haziran'da İBB Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini, yeni seçim tarihinin de 23 Haziran olacağını duyurmuştu.
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