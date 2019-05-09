MEF Üniversitesi Rektörü Şahin'den 23 Haziran'a mazeretsiz sınav: Gelmemezlik yapmayalım

İstanbul'da bulunan MEF Üniversitesi'nin Rektörü Muhammed Şahin, 23 Haziran'da okulun tüm öğrencileri için bir sınav olacağını açıkladı.

MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin, Twitter'dan öğrencilerine seslenerek, 23 Haziran'da bir sınav olacağını duyurdu. Şahin, sınava giremeyecek öğrenciler için mazeret sınavı da yapılmayacağını belirtti.

Sevgili Öğrencilerim,

23 Haziran'a tüm öğrenciler için bir sınav koyduk. Sınava gelmemezlik yapmayalım, mazeret sınavı olmayacak sonra : ) — Muhammed Sahin (@Muhammed__Sahin) 8 мая 2019 г.

​"Sınava gelmemezlik yapmayalım, mazeret sınavı olmayacak sonra:)" diyen Şahin, böylece 23 Haziran'da tekrar edilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanabilecek ancak şehir dışında olması muhtemel öğrencilere, o gün İstanbul'da bulunmaları için bir neden sunmuş oldu.

YSK, 6 Haziran'da İBB Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini, yeni seçim tarihinin de 23 Haziran olacağını duyurmuştu.