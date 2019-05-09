Soydan'dan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı'na: Selam Safi, beni listenin en başına al

İmamoğlu'na destek veren ünlü isimlerin başında gelen manken Didem Soydan, Muhammet Safi'nin 'liste'sine tepki gösterdi.
Soydan, Safi'nin hazırladığı listeyi, "Selam Safi. İstersen Gezi öncesinde, Gezi anında ve sonrasında da karşı olduğuma dair tweetlerim var. Birini bile silmedim. Beni listenin en başına al. #herşeyçokgüzelolacak" notuyla paylaştı.
Selam Safi— didem soydan (@didem_soydan) 8 мая 2019 г.
İstesersen Gezi öncesinde, Gezi anında ve sonrasında da karşı olduğuma dair tweetlerim var birini bile silmedim. Beni listenin en başına al #herşeyçokgüzelolacak#queenbitch #QueenBee pic.twitter.com/41h8BK6hBD
31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, YSK'nın seçimleri iptal etmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Artık herkes konuşacak, sanatçılar konuşacak" çağrısında bulunmuştu. İmamoğlu'nun çağrısına sanatçılar, sosyal medyada #herşeygüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek vermişti.
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