Soydan'dan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı'na: Selam Safi, beni listenin en başına al

Model Didem Soydan, YSK'nın İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etme kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği için kendisini 'kayıt' adı altında listeye alan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'ye, "Beni listenin en başına al" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Safi, CHP'li İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı bir listeyi 'Kayıt' notuyla Twitter hesabından paylaştı.

İmamoğlu'na destek veren ünlü isimlerin başında gelen manken Didem Soydan, Muhammet Safi'nin 'liste'sine tepki gösterdi.

Soydan, Safi'nin hazırladığı listeyi, "Selam Safi. İstersen Gezi öncesinde, Gezi anında ve sonrasında da karşı olduğuma dair tweetlerim var. Birini bile silmedim. Beni listenin en başına al. #herşeyçokgüzelolacak" notuyla paylaştı.

Selam Safi

İstesersen Gezi öncesinde, Gezi anında ve sonrasında da karşı olduğuma dair tweetlerim var birini bile silmedim. Beni listenin en başına al #herşeyçokgüzelolacak#queenbitch #QueenBee pic.twitter.com/41h8BK6hBD — didem soydan (@didem_soydan) 8 мая 2019 г.

31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, YSK'nın seçimleri iptal etmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Artık herkes konuşacak, sanatçılar konuşacak" çağrısında bulunmuştu. İmamoğlu'nun çağrısına sanatçılar, sosyal medyada #herşeygüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek vermişti.