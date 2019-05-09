İmamoğlu AFP'ye konuştu: Demokrasi kavgası veriyoruz, sonuca ulaştırdığımızda devrim olacak

© REUTERS / Murad Sezer İmamoğlu: Ruhumda zerre kadar korku yok

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ve yenileme kararının ardından tartışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili AFP'ye açıklamalarda bulunan İmamoğlu, YSK'nın seçim kararını yorumlayarak şunları söyledi:

"Bizim şu anda yaptığımız şey bir demokrasi kavgası ve demokrasi seferberliğidir. Sonuca ulaştırdığımızda ise bu tabii ki de bir devrim olacak. YSK'nın söz konusu 7 üyesi tarihte birer kara leke olarak yerlerini aldılar, ancak bunu düzeltmek de bizim görevimiz, mücadeleyi sürdüreceğiz."