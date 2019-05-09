İmamoğlu AFP'ye konuştu: Demokrasi kavgası veriyoruz, sonuca ulaştırdığımızda devrim olacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ve yenileme kararının ardından tartışmalar sürüyor.
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Konuyla ilgili AFP'ye açıklamalarda bulunan İmamoğlu, YSK'nın seçim kararını yorumlayarak şunları söyledi:
"Bizim şu anda yaptığımız şey bir demokrasi kavgası ve demokrasi seferberliğidir. Sonuca ulaştırdığımızda ise bu tabii ki de bir devrim olacak. YSK'nın söz konusu 7 üyesi tarihte birer kara leke olarak yerlerini aldılar, ancak bunu düzeltmek de bizim görevimiz, mücadeleyi sürdüreceğiz."
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