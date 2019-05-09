'Her şey çok güzel olacak' diyen ünlülere başka ünlülerden tepki: 15 Temmuz gecesi bir tanesini bile görmedik

'ONLAR SANATÇI DEĞİL Mİ?'
Sabah'ın Günaydın ekindeki habere göre daha önce de asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin, sonra şiddeti kınarsınız" sözleriyle gündeme gelen Güney, İmamoğlu'na destek olan sanatçıların paylaşımlarının olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları söyledi:
"Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür ve tehdit kalmadı. 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' deyip durdunuz, ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı, sanatçı yerine koymuyor musunuz? Herhangi bir tepki falan görmedim, okumadım. Sanata biraz saygı lütfen. Herkesin görüşüne saygım sonsuzdur, aynı anlayışı, hoşgörüyü de sizden bekliyorum, saygılar."
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bana sırf şehit ailemizin yaninda oldugum icin gunlerce etmediğiniz hakaret küfür ve tehdit kalmadi ... Sanatçı tarafsız olmalıdır dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatcı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyomusunz hani herhangi bir tepki felan gormedim okumadim sanata biraz saygi lutfen.... 🙂Herkesin görüsüne saygim sonsuzdur ayni anlayisi hošgörüyü de sizden bekliyorum saygilar 🇹🇷
"Her şey çok güzel olacak' diye böğürenler; tencere-tava çalıp ev sahibini bastırmaya çalışan yavuz hırsızlardır. Hani şu İmamoğlu'nun en güvendiği, çok güvendiği kurum olan YSK, hırsızlık yapıldığını belgeleriyle ilan etti. Yapacağınız bir heriflik varsa, sandıkta demokratik usullerle ve çalmadan yapın! Şu PKK'lı il başkanınızla ezandan nefret eden milletvekiliniz de bayılmıştı YSK'nın mazbata verişine hani; hatırladınız mı? 15 Temmuz gecesi bir tanesini bile görmediğimiz onca 'duyarlı' sanatçı; kalkışma halk tarafından savuşturulduktan sonra sindikleri inlerden çıkıp sosyal medyada bayrak paylaşmıştı. Bazılarının eli ona bile varmamıştı. Bunlar onlar işte kardeş! Bu tanıma uyan o kadar çok sözüm ona 'milli ve yerli sanatçı' var ki, sus pus oturmuş izliyorlar. Bu millet maalesef onları da kabul ediyor. Pirincin içindeki siyah taşı ayıklamak mesele değil, kolaydır, beyaz taş ise diş kırar. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi..."
#herseycokguzelolacak diye böğürenler tencere tava çalıp ev sahibini bastırmaya çalışan yavuz hırsızlardır. YSK hırsızlık yapıldığını belgeleriyle resmen ilan etti. Her şeye rağmen üstelik!! Yapacağınız bir heriflik varsa sandıkta demokratik usullerle ve ÇALMADAN yapın!!— İsmail Hakkı (@By_ismailHakki) 7 Mayıs 2019
'BİZ SANDIKTA KONUŞACAĞIZ'
Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçılar konuşacak" açıklamasına gönderme yapan Hasan Kaçan, önceki gün Binali Yıldırım ile bir fotoğrafını paylaşarak "Biz sandıkta konuşmayı tercih ediyoruz. Herkese hayırlı sahurlar" ifadeleriyle Tweet attı.
Sevgili kardeşim estağfurullah. Biz sandıkta konuşmayı tercih ediyoruz. Hayırlı sahurlar herkeşe. https://t.co/2uEbMIZNhE pic.twitter.com/oBYzYBtBaP— Hasan Kaçan (@hetenketenabi) 7 Mayıs 2019
'MARTIN SONU BAHAR' DEDİNİZ MAYIS'TA KAR YAĞDI'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan bir diğer isim Dursun Ali Erzincanlı ise, "Martın sonu bahar' dediniz, Mayıs'ta kar yağdı. Haziran sonu ile yazı aynı cümlede kullanmayın. #Herşeyçokgüzelolacak... Halkın güzide(!) sanatçılarını, 'olmak' fiilinin geniş zamanın hikayesi yerine, gelecek zaman kipiyle uğraştırıp meşgul ediyorsunuz" dedi.
Taraflardan ricamız; lütfen meteorolojik tahmin yapmadan seçim kampanyanızı yürütün.— DursunAli Erzincanlı (@dalierzincanli) 7 Mayıs 2019
“Martın sonu bahar” dediniz Mayıs’ta kar yağdı. İstirham ediyoruz; “Haziran sonu” ile “yazı” aynı cümlede kullanmayın.#herşeyçokgüzelolacak
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