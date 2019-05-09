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16:00 09 Mayıs 2019
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    'Her şey çok güzel olacak' diyen ünlülere başka ünlülerden tepki: 15 Temmuz gecesi bir tanesini bile görmedik

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    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin aldığı karar üzerine sosyal medyada 'Her şey çok güzel olacak' diyerek Ekrem İmamoğlu'na destek olan ünlü isimlere bir grup başka ünlü tepki gösterdi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    'YSK hakkımızı yedi ama hesaplaşma vakti değil' diyen İmamoğlu: Taşkınlık yok, ayrıştırmak yok, her şey çok güzel olacak
    Bir grup sanatçı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenilemesi ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını geri almasının ardından, sosyal medyada 'Her şey çok güzel olacak' etiketi ve sloganıyla İmamoğlu'na destek verdi. Yusuf Güney, İsmail Hakkı, Hasan Kaçan ve Dursun Ali Erzincanlı ise sanatçıların verdiği bu desteğe tepki gösterdi.

    'ONLAR SANATÇI DEĞİL Mİ?'

    Sabah'ın Günaydın ekindeki habere göre daha önce de asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin, sonra şiddeti kınarsınız" sözleriyle gündeme gelen Güney, İmamoğlu'na destek olan sanatçıların paylaşımlarının olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları söyledi:

    "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür ve tehdit kalmadı. 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' deyip durdunuz, ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı, sanatçı yerine koymuyor musunuz? Herhangi bir tepki falan görmedim, okumadım. Sanata biraz saygı lütfen. Herkesin görüşüne saygım sonsuzdur, aynı anlayışı, hoşgörüyü de sizden bekliyorum, saygılar."

    'TENCERE - TAVA ÇALANLAR YAVUZ HIRSIZLARDIR'
    AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, YSK önünde açıklamalarda bulundu.
    © AA / Mustafa Kamacı
    AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılara: Sanatınız da adamlığınız da yalan
    Oyuncu İsmail Hakkı da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
    "Her şey çok güzel olacak' diye böğürenler; tencere-tava çalıp ev sahibini bastırmaya çalışan yavuz hırsızlardır. Hani şu İmamoğlu'nun en güvendiği, çok güvendiği kurum olan YSK, hırsızlık yapıldığını belgeleriyle ilan etti. Yapacağınız bir heriflik varsa, sandıkta demokratik usullerle ve çalmadan yapın! Şu PKK'lı il başkanınızla ezandan nefret eden milletvekiliniz de bayılmıştı YSK'nın mazbata verişine hani; hatırladınız mı? 15 Temmuz gecesi bir tanesini bile görmediğimiz onca 'duyarlı' sanatçı; kalkışma halk tarafından savuşturulduktan sonra sindikleri inlerden çıkıp sosyal medyada bayrak paylaşmıştı. Bazılarının eli ona bile varmamıştı. Bunlar onlar işte kardeş! Bu tanıma uyan o kadar çok sözüm ona 'milli ve yerli sanatçı' var ki, sus pus oturmuş izliyorlar. Bu millet maalesef onları da kabul ediyor. Pirincin içindeki siyah taşı ayıklamak mesele değil, kolaydır, beyaz taş ise diş kırar. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi..."

    ​'BİZ SANDIKTA KONUŞACAĞIZ'

    Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçılar konuşacak" açıklamasına gönderme yapan Hasan Kaçan, önceki gün Binali Yıldırım ile bir fotoğrafını paylaşarak "Biz sandıkta konuşmayı tercih ediyoruz. Herkese hayırlı sahurlar" ifadeleriyle Tweet attı.

    ​'MARTIN SONU BAHAR' DEDİNİZ MAYIS'TA KAR YAĞDI'

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan bir diğer isim Dursun Ali Erzincanlı ise, "Martın sonu bahar' dediniz, Mayıs'ta kar yağdı. Haziran sonu ile yazı aynı cümlede kullanmayın. #Herşeyçokgüzelolacak... Halkın güzide(!) sanatçılarını, 'olmak' fiilinin geniş zamanın hikayesi yerine, gelecek zaman kipiyle uğraştırıp meşgul ediyorsunuz" dedi.

    Etiketler:
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Tepki, Sosyal medya, Instagram, Twitter, Hasan Kaçan, Dursun Ali Erzincanlı, Yusuf Güney, Ekrem İmamoğlu
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