Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan alt komisyona katılan Ankara 2. Aile Mahkemesi Hakimi Ramazan Karakaya, kadın sığınma evlerinin toplumda yarı açık cezaevi gibi algılandığını söyledi.
Karakaya, kocaların evden uzaklaştırılmasının risk oluşturduğunu söyleyerek şöyle devam etti:
"Biz kocaları evden uzaklaştırıyoruz. Bir iki olayda kadınları da uzaklaştırdık. Kocalardan parklarda kalanı biliyorum, araçlarda kalanı biliyorum. Tabii, bunun geri dönüşleri vahim olabilir. Bir başka toplantıda 'kocaların sığınma evine alınmasını' önermiştim. Sığınma evine kadınları aldığımız vakit yanında genellikle çocukları oluyor, yatak sayısı sınırlı. Dolayısıyla bir kişi yanında iki, üç kişi geldiğinde yer sorunu çıkıyor ama kocaların zaten barınma sorunu olduğu için ve de risk oluşturduğu için bence kocaların sığınma evlerine alınması gerekir. Bir de haksızlık, yani kocanın kusuru yüzünden kadın yarı açık cezaevine giriyor, koca geziyor serbestçe. Bence tersi olması gerekir. Bunun yanında şöyle bir kolaylık da sağlar; o kurumun sığınma evinde bir araç tahsis edersiniz, kocaları her gün işe bırakır, akşam da toplar."
KORUYUCU TEDBİR KARARI RAKAMLARI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Daire Başkanı Zeynep Öksüzoğlu da komisyona, yıllara göre alınan tedbir kararları ile ilgili verileri verdi.
Öksüzoğlu, elektronik takip merkezlerinin 24 saat esasına göre çalıştığını ancak çok masraflı olması nedeniyle elektronik kelepçe sayısının yetersiz kaldığını söyledi.
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