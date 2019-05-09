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15:59 09 Mayıs 2019
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    Mahkeme

    Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara 2. Aile Mahkemesi Hakimi Ramazan Karakaya, kadın sığınma evlerinin 'yarı açık cezaevi' gibi algılandığını söyleyerek, erkekler için sığınma evi kurulması gerektiğini söyledi. Karakaya, "Haksızlık, yani kocanın kusuru yüzünden kadın yarı açık cezaevine giriyor, koca geziyor serbestçe. Bence tersi olması gerekir" dedi.

    TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan alt komisyona katılan Ankara 2. Aile Mahkemesi Hakimi Ramazan Karakaya, kadın sığınma evlerinin toplumda yarı açık cezaevi gibi algılandığını söyledi.

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    © AFP 2019 / OZAN KOSE
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    Karakaya, kocaların hatası nedeniyle kadınların sığınma evine alındığını, bunun kadın açısından bir haksızlık olduğunu bu nedenle kocaların da sığınma evine alınmasının önünün açılması hususunda bir saha çalışması yapılması gerektiğine dikkati çekti.

    Karakaya, kocaların evden uzaklaştırılmasının risk oluşturduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

    "Biz kocaları evden uzaklaştırıyoruz. Bir iki olayda kadınları da uzaklaştırdık. Kocalardan parklarda kalanı biliyorum, araçlarda kalanı biliyorum. Tabii, bunun geri dönüşleri vahim olabilir. Bir başka toplantıda 'kocaların sığınma evine alınmasını' önermiştim. Sığınma evine kadınları aldığımız vakit yanında genellikle çocukları oluyor, yatak sayısı sınırlı. Dolayısıyla bir kişi yanında iki, üç kişi geldiğinde yer sorunu çıkıyor ama kocaların zaten barınma sorunu olduğu için ve de risk oluşturduğu için bence kocaların sığınma evlerine alınması gerekir. Bir de haksızlık, yani kocanın kusuru yüzünden kadın yarı açık cezaevine giriyor, koca geziyor serbestçe. Bence tersi olması gerekir. Bunun yanında şöyle bir kolaylık da sağlar; o kurumun sığınma evinde bir araç tahsis edersiniz, kocaları her gün işe bırakır, akşam da toplar."

    KORUYUCU TEDBİR KARARI RAKAMLARI

    Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Daire Başkanı Zeynep Öksüzoğlu da komisyona, yıllara göre alınan tedbir kararları ile ilgili verileri verdi.

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    Öksüzoğlu, "Elde ettiğim bilgilere göre 2017 yılında 50 bin 758, 2018 yılında 47 bin 715 ve 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla 11 bin 211 koruyucu tedbir kararı verildi. Önleyici tedbir karar sayısı ise daha fazla. 2017 yılında 295 bin 618, 2018 yılında 358 bin 499, 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla da 92 bin 219 önleyici tedbir kararı verildi. Mahkemelerin bu yükü karşısında Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemelerini kurmayı bile düşünüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da bu yönde talebi var. İlgili bakanlıklar bunu düşünüyor" açıklamasında bulundu.

    Öksüzoğlu, elektronik takip merkezlerinin 24 saat esasına göre çalıştığını ancak çok masraflı olması nedeniyle elektronik kelepçe sayısının yetersiz kaldığını söyledi.

    Etiketler:
    Elektronik kelepçe, Aile içi şiddet, Sığınma evi, Mahkeme, Ankara, TBMM
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