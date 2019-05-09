Cezaevindeki Eren Erdem'den İmamoğlu'na kendi sesinden destek mesajı: Her şey çok güzel olacak

"Her şey çok güzel olacak, kimse umudunu kaybetmesin. Umut bizim en güçlü yakıtımızdır. Geleceği umutla, inançla, kararlılıkla inşa edeceğiz. Hep beraber, hep beraber bu ülkeye demokrasiyi ve omuz omuza, kardeşçe, hiç birbirimizi dışlamadan, hepimizin kardeş olduğu kardeş Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için çalışmaya, gayret etmeye, mücadele etmeye devam diyorum ve hepinizi selamlıyorum."
Dostlarım merhaba;— Eren Erdem (@erenerdemnet) May 8, 2019
Özlediniz mi beni?
Sizlere sesleniyorum, dinleyin ve 23 Haziran’da yeniden İstanbul’a baharı getirelim.
Söz mü?#HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/bSxFtmOBLf
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