Erdoğan: Türkiye vize serbestisi için 72 kriterin 66'sını tamamladı, AB'nin ne kadar samimi olduğunu göreceğiz

Reform Eylem Grubu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur" dedi. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sının tamamlandığını söyleyen Erdoğan, "6 kriterle ilgili adımları en kısa zamanda atarak AB'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 60 yıldır Avrupa Birliği'ne tam üye olma mücadelesi verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maruz kaldığımız onca çifte standarta rağmen asla vazgeçmedik, yolumuzdan dönmedik" dedi.

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Beştepe'de düzenlenen Reform Eylem Grubu toplantısında konuşan Erdoğan, "Ne süreçte karşılaştığımız haksızlıklar ne de yıldırma taktikleri tam üye kararlılığımızı etkilemedi. AB kurumlarını kendi hırsları için istismar edenlere boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

"Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacından daha fazladır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur."

Erdoğan, "AB üyeliği her iki tarafın da kazançlı çıktığı denklemde anlamlıdır. Kimse Türkiye'yi zararlı çıkacağı bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

'ADINA KOPENHAG DEĞİL ANKARA KRİTERLERİ DEYİP YOLA DEVAM EDERİZ'



© AA / Yasin Bülbül Erdoğan: Artık bunların kriterlerine ihtiyacımız yok, bizim Ankara kriterlerimiz var

Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak Avrupa Birliği'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz.

Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımların gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz.

'KİMSE TÜRKİYE'Yİ ZARARLI ÇIKACAĞI BİR DENKLEMİ KABUL ETMEYE ZORLAYAMAZ'