Kayıt
17:33 09 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan: Türkiye vize serbestisi için 72 kriterin 66'sını tamamladı, AB'nin ne kadar samimi olduğunu göreceğiz

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    2620

    Reform Eylem Grubu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur" dedi. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sının tamamlandığını söyleyen Erdoğan, "6 kriterle ilgili adımları en kısa zamanda atarak AB'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz" ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin 60 yıldır Avrupa Birliği'ne tam üye olma mücadelesi verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maruz kaldığımız onca çifte standarta rağmen asla vazgeçmedik, yolumuzdan dönmedik" dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    Çavuşoğlu: AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli
    Beştepe'de düzenlenen Reform Eylem Grubu toplantısında konuşan Erdoğan, "Ne süreçte karşılaştığımız haksızlıklar ne de yıldırma taktikleri tam üye kararlılığımızı etkilemedi. AB kurumlarını kendi hırsları için istismar edenlere boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

    "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacından daha fazladır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur."

    Erdoğan, "AB üyeliği her iki tarafın da kazançlı çıktığı denklemde anlamlıdır. Kimse Türkiye'yi zararlı çıkacağı bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz" diye konuştu.

    Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

    'ADINA KOPENHAG DEĞİL ANKARA KRİTERLERİ DEYİP YOLA DEVAM EDERİZ'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Yasin Bülbül
      Erdoğan: Artık bunların kriterlerine ihtiyacımız yok, bizim Ankara kriterlerimiz var
      Ekonomimizi güçlendirmek için yapısal reformlara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Adalet Akademisi'ni yeni yapısıyla tekrar hizmete aldık. Vatandaşlarımıza vize serbestisinin sağlanması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi geliyor.

    • Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak Avrupa Birliği'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz.
    • Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımların gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz.

    'KİMSE TÜRKİYE'Yİ ZARARLI ÇIKACAĞI BİR DENKLEMİ KABUL ETMEYE ZORLAYAMAZ'

    • Ünal Çeviköz
      © Fotoğraf : Twitter
      CHP'li Çeviköz: Vize serbestisi, gümrük birliği anlaşması gibi konular risk altında
      Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece Türkiye'nin değil birliğin de yararınadır. Yapılan etki analizi çalışmaları bunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye'nin Helsinki'de resmen aday edilişinin 20. yılında 'Helsinki Ruhunu' tekrar canlandıracak çalışmalara ağırlık vermeliyiz.
    • AB üyeliği her iki tarafın da kazançlı çıktığı denklemde anlamlıdır. Kimse Türkiye'yi zararlı çıkacağı bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz.

    İlgili konular:

    AB Komisyonu, Türkiye beklentilerini aşağı yönlü revize etti
    Kati Piri: Bu Türkiye ve bu AB ile üyelik mümkün değil
    AB: Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz
    Hahn: Türkiye AB üyelik projesini devam ettirmesin
    Egemen Bağış: Türkiye, alternatifsiz değil, AB ise Türkiye’nin olmazsa olmazı değil
    Etiketler:
    Reform Eylem Grubu (REG), Vize serbestisi, Gümrük Birliği, Kopenhag kriterleri, Avrupa Birliği, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet